A seleção da França anuncia o retorno de Tchouaméni ao Real Madrid e uma decisão surpreendente de Zidane

Zinédine Zidane sofreu um novo golpe na concentração da seleção da França, depois que a Federação Francesa anunciou a ausência de Aurélien Tchouaméni nas duas próximas partidas contra Itália e Turquia, pela Liga das Nações da UEFA, por conta de lesão, tornando-se o terceiro jogador a deixar a lista dos Bleus nas últimas horas.

A decisão de cortar o meio-campista internacional veio após a lesão que ele sofreu na região da virilha, que o impediu de completar a sessão de treino desta terça-feira, fazendo com que ele retorne ao seu clube, o Real Madrid.

A Federação Francesa de Futebol esclareceu, em comunicado oficial, que Tchouaméni sentia dores musculares desde sua chegada ao centro de Clairefontaine, apontando que a comissão médica da seleção decidiu, em coordenação com o jogador e após contato com os médicos do Real Madrid, devolvê-lo ao seu clube.

O comunicado dizia: "O jogador sente essas dores desde sua chegada a Clairefontaine. Tendo em vista seu histórico médico, e após consulta, minutos atrás, com os médicos do Real Madrid, a comissão médica da seleção da França decidiu, de comum acordo com o jogador, devolvê-lo ao seu clube. Ele passará a noite com o grupo, antes de partir amanhã para Madri".

A Federação Francesa não revelou o tempo previsto de ausência de Tchouaméni dos gramados.

O comunicado apontou que Zidane decidiu não convocar um substituto para Tchouaméni durante a concentração, ao contrário do que ocorreu após o corte de Pierre Kalulu e Marcus Thuram nas últimas horas, quando foram substituídos por Saël Kumbedi e Junior Kroupi, respectivamente.

A lesão atual é uma extensão do mesmo problema físico que Tchouaméni sofreu durante a última Copa do Mundo, e que o obrigou a ficar de fora da concentração da seleção da França em setembro passado, antes de seu retorno à lista durante a atual data Fifa.

A seleção francesa deve enfrentar a Itália depois de amanhã, na quinta-feira, antes de receber a Turquia no domingo, pelas competições da Liga das Nações da UEFA.