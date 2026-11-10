Zinédine Zidane sofreu um novo golpe na concentração da seleção francesa, depois que a Federação Francesa anunciou o desfalque de Aurélien Tchouaméni para as duas próximas partidas, diante de Itália e Turquia, pela Liga das Nações da UEFA, por conta de uma lesão. Ele se torna o terceiro jogador a deixar a lista dos "Les Bleus" nas últimas horas.

A decisão de cortar o meio-campista internacional veio após a lesão que ele sofreu na região da virilha, que o impediu de concluir a sessão de treino, nesta terça-feira, fazendo-o retornar ao seu clube, o Real Madrid.

A Federação Francesa de Futebol esclareceu, em comunicado oficial, que Tchouaméni sentiu dores musculares desde a sua chegada ao centro de Clairefontaine, apontando que o departamento médico da seleção decidiu, em coordenação com o jogador e após contato com os médicos do Real Madrid, devolvê-lo ao seu clube.

O comunicado dizia: "O jogador vem sentindo essas dores desde a sua chegada a Clairefontaine. Tendo em vista o seu histórico médico, e após consultar há alguns minutos os médicos do Real Madrid, o departamento médico da seleção francesa decidiu, de acordo com o jogador, devolvê-lo ao seu clube. Ele passará a noite com o grupo, antes de partir amanhã para Madri".

A Federação Francesa não revelou o tempo previsto de ausência de Tchouaméni dos gramados.

O comunicado indicou que Zidane decidiu não convocar um substituto para Tchouaméni durante a concentração, ao contrário do que aconteceu após os cortes de Pierre Kalulu e Marcus Thuram nas últimas horas, quando eles foram substituídos por Saël Kumbedi e Junior Kroupi, respectivamente.

A lesão atual é uma continuação do mesmo problema físico que Tchouaméni sofreu durante a última Copa do Mundo, e que o obrigou a desfalcar a concentração da seleção francesa em setembro passado, antes de retornar à lista durante a atual data Fifa.

A seleção francesa deverá enfrentar a sua congênere italiana depois de amanhã, quinta-feira, antes de receber a Turquia no domingo, pelas competições da Liga das Nações da UEFA.