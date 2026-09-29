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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

A seleção da Arábia Saudita com aproveitamento perfeito: venceu o Iraque por 2 a 0 e complicou sua situação na Copa do Golfo 27

Arábia Saudita x Iraque
Arábia Saudita
Iraque
Gulf Cup
Omã x Kuwait
Omã
Kuwait
Arábia Saudita
Iraque
Omã
Kuwait

"Leões da Mesopotâmia" pode deixar o Campeonato do Golfo

A seleção da Arábia Saudita conseguiu obter o aproveitamento perfeito, após vencer sua rival, o Iraque, complicando a situação dela na Copa do Golfo Arábico, em sua 27ª edição, o "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita venceu sua rival, o Iraque, pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na terceira e última rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

Abdullah Al-Salem abriu o placar para a seleção da Arábia Saudita aos 54 minutos de jogo, após aproveitar uma bola que escapou de Ahmed Basil, goleiro do Iraque, mandando a bola para o gol vazio.

Abdullah Al-Hamdan acrescentou o segundo gol para a Arábia Saudita aos 69 minutos, após ficar cara a cara com Ahmed Basil e chutar rasteiro de esquerda, uma bola que o goleiro iraquiano não conseguiu defender.

Com isso, a seleção da Arábia Saudita garante a liderança do Grupo 1 no torneio do Golfo, com o aproveitamento perfeito (9 pontos), após suas três vitórias sobre Kuwait, Omã e Iraque.

Por outro lado, a situação da seleção do Iraque no torneio se complicou em um cenário maluco, já que sua pontuação parou em 4 pontos, ocupando com eles a segunda posição no grupo, empatado com a seleção de Omã, que conquistou uma emocionante vitória sobre o Kuwait pelo placar de 3 a 1.

A seleção do Iraque ficou empatada com Omã em tudo, e reportagens da imprensa confirmam a realização de um sorteio entre as duas para definir a segunda classificada às semifinais ao lado da Arábia Saudita.

As duas seleções classificadas aguardam para conhecer seus adversários nas semifinais, após a realização das duas partidas de amanhã no Grupo 2, em que a seleção do Catar enfrenta os Emirados Árabes Unidos, e o Iêmen contra o Bahrein.

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