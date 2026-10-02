A seleção da Arábia Saudita ameaça privar o Al-Ahli de seu jogador no clássico contra o Al-Nassr

O Al-Ahli corre o risco de ficar sem um de seus jogadores na aguardada partida do clássico contra o rival tradicional Al-Nassr, e tudo por causa da seleção da Arábia Saudita.

O Al-Ahli recebe seu rival Al-Nassr no dia 15 de outubro deste mês, no estádio Al-Inmaa, em Jeddah, pela nona rodada da Liga Roshn.

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiyah", o Al-Ahli pode ser obrigado a disputar a partida sem seu lateral-esquerdo Zakaria Hawsawi, depois de ele sofrer uma lesão com a seleção da Arábia Saudita.

Hawsawi deixou o campo lesionado durante a vitória da Arábia Saudita sobre o Iraque por 2 a 0, na última terça-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jeddah, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Árabe "Khaliji 27".

O jornal explicou que o lateral-esquerdo sofreu uma lesão com um pequeno estiramento, mais próximo de uma contusão, no ligamento cruzado posterior, o que faz com que ele precise de duas semanas para se recuperar dessa lesão.

A comissão médica do Al-Ahli trabalhará na realização de um programa de reabilitação para Hawsawi assim que ele retornar ao elenco, devendo passar por um novo exame após 10 dias, para avaliar sua condição de participar da partida contra o Al-Nassr.

A partida contra o Al-Nassr é considerada decisiva para o Al-Ahli, que busca a vitória para voltar a disputar o título da Liga Roshn saudita na atual temporada, após alguns resultados negativos.

O Al-Ahli ocupa a sexta colocação na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 12 pontos, somados em 4 vitórias e 3 derrotas, a 4 pontos de distância do Al-Nassr, que aparece na terceira posição.