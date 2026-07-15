A segunda negociação está prestes a ser fechada... O avião do tão aguardado astro do Barcelona está prestes a pousar na Espanha

O Barcelona está prestes a fechar oficialmente sua segunda contratação do verão, já que o avião que trazia o tão aguardado jogador do Barça já pousou na Espanha.

O Barcelona já havia anunciado sua primeira contratação do verão, a do ponta inglês Anthony Gordon, vindo do Newcastle United, para reforçar o elenco sob o comando do técnico Hans Flick.

De acordo com o jornal “Marca”, Karim Ademi, estrela do Borussia Dortmund, já está em Barcelona, se preparando para formalizar oficialmente sua transferência para o Barça.

O jogador, que se tornará a segunda contratação do Barcelona para a próxima temporada, passará por exames médicos amanhã, quinta-feira, e, se não houver nenhum imprevisto de última hora, assinará seu novo contrato com o clube antes de se juntar à equipe de Hans Flick.

O jogador, vestindo um traje preto, chegou a Barcelona pouco depois das 16h30, conforme planejado, após dias de intensas negociações entre o Barcelona e o Borussia Dortmund para acertar os últimos detalhes da transação.

Na verdade, o atacante não participou dos treinos de preparação da equipe alemã para a nova temporada no último domingo, com a aprovação expressa de seu clube, enquanto aguardava a conclusão dos trâmites da transferência.

O acordo entre os dois clubes já estava praticamente fechado desde sexta-feira, quando chegaram a um acordo preliminar verbal sobre um valor fixo de 22 milhões de euros, além de 7 milhões de euros em bônus.

Ao longo dos últimos dias, ambas as partes trabalharam para definir os detalhes financeiros finais e preencher toda a documentação necessária para concluir a transação. Assim que essas formalidades administrativas foram concluídas, Ademi viajou para Barcelona nesta quarta-feira para dar os últimos passos antes de sua integração oficial ao clube.

Assim que o clube anunciar oficialmente a contratação, Ademi se juntará aos treinos, provavelmente na sexta-feira.

No entanto, sua apresentação oficial será adiada por mais alguns dias. Juan Laporta, presidente do clube, está atualmente nos Estados Unidos para assistir aos jogos da Copa do Mundo; portanto, a cerimônia de boas-vindas ao novo jogador só será realizada na próxima semana, quando o presidente do Barcelona retornar à cidade.