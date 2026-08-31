Inesperadamente, o Borussia Dortmund está sob pressão pouco antes do fechamento da janela de transferências. A longa ausência do reforço Giannis Konstantelias (ruptura do ligamento cruzado) abre de repente uma lacuna no elenco do BVB. A questão é como os westfalianos vão reagir a isso. A tentação de recorrer a uma solução supostamente óbvia, que inclusive ainda poderia ser contratada depois, pode existir no BVB. Ela se chama: Jadon Sancho.

O inglês, que já jogou duas vezes pelo BVB, está atualmente sem clube. Ou seja, está livre no mercado e conhece Dortmund. Mas, acima de tudo, ele seria uma coisa: um nome que desperta emoções. Mas é justamente aí que está o problema.

O diretor executivo Carsten Cramer disse no domingo, no Sky90 , que dificilmente algum nome eletrizaria o BVB tanto quanto Sancho. Isso pode ser verdade, se dermos uma rápida olhada nas redes sociais. Do ponto de vista puramente esportivo, porém, o entusiasmo pelo agora jogador de 26 anos não se explica. Por isso, o BVB não deveria trazer Sancho de volta justamente agora. Não apesar do seu passado, mas por causa do seu presente.

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Quanto o BVB recebeu em transferência por Jadon Sancho naquele tempo?

Desde sua saída de Dortmund para o Manchester United, por 85 milhões de euros, em 2021, Sancho vem correndo atrás daquele período brilhante que um dia viveu no BVB. Já diz muito, aliás, o fato de o jogador de 23 partidas pela seleção ter caído no desemprego e nenhum clube com ambições comparáveis às do BVB parecer se interessar por ele.

Os últimos cinco anos contam uma história estatisticamente bastante clara. Sancho soma, nesse período, 184 jogos oficiais, com 21 gols e 22 assistências. Ele atuou, em média, menos de uma hora por partida e precisou de quase 250 minutos para participar de um gol.

Isso não é um retrato momentâneo, mas um padrão que se mantém há anos. Sancho eletrizou Dortmund sem dúvida entre 2017 e 2021. Mas esse jogador ele não é mais.

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Jadon Sancho vem correndo em vão atrás de sua melhor forma há anos

Também a referência ao seu empréstimo de meio ano ao BVB no inverno de 2024 não basta. Também naquela época, a falta de consistência de Sancho era o problema, embora ele tenha deixado lampejos de brilho pontualmente tanto na Champions League quanto na Bundesliga. Essas poucas boas atuações ficam na memória porque se destacaram, mas não porque tenham sido a forma normal de Sancho.

Não dá para tirar um planejamento confiável de elenco a partir de alguns jogos melhores. Mas é exatamente disso que se trata agora no BVB. Após a ausência de Konstantelias, o Borussia precisa de velocidade, dinâmica e profundidade e, portanto, de um jogador que leve essas características ao campo com regularidade. Como se imaginava que o grego, que havia começado forte, poderia fazer.

Mas Sancho não conseguiu nada disso recentemente nem no ManUnited, nem em Dortmund, nem em seus dois empréstimos seguintes ao Chelsea e ao Aston Villa. Contratar um jogador que há vários anos corre em vão atrás de sua antiga melhor forma não seria uma consequência lógica da lesão de Konstantelias, mas sim uma aposta em um passado já muito distante.

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Repetição com Jadon Sancho: quais jogadores o BVB trouxe de volta até agora?

Acima de tudo, uma transferência de Sancho iria totalmente na contramão do caminho anti-cheiro de estábulo que o "novo BVB" (Cramer) seguiu recentemente sob o diretor esportivo Ole Book. O Dortmund se desfez voluntariamente de jogadores como Niklas Süle ou Julian Brandt, cujos desempenhos não foram suficientemente consistentes por um longo período. Agora trazer Sancho de volta, em um caso em que acontece a mesma coisa, faz tão pouco sentido quanto as tentativas de retorno de anos anteriores, em parte fracassadas de maneira bastante melancólica, mas depois muitas vezes romanticamente idealizadas, de nomes como Mario Götze, Shinji Kagawa ou Nuri Sahin.

Também o argumento de que Sancho ainda poderia fazer a diferença por causa de suas capacidades potencialmente extraordinárias não basta. Sim, Sancho provavelmente pode decidir jogos até hoje em dias muito bons. O decisivo, porém, não é se um jogador de futebol possui, em princípio, habilidade excepcional, mas com que frequência ele consegue acessá-la.

Os anseios por Sancho por parte de alguns torcedores do BVB naturalmente não são totalmente incompreensíveis. Mas são irracionais, porque não se voltam para sua capacidade atual de rendimento. O Dortmund não pode se deixar guiar por um nome ao pensar em um substituto para Konstantelias só porque esse nome tem um passado especial. O maior preço que o BVB pagaria pela contratação de um Sancho sem custos de transferência seria contrariar sua própria estratégia de elenco.

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