O Barcelona não encarou a saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain como uma grande perda técnica, apesar da importância do jogador no elenco da equipe durante o último período, já que o clube catalão entende que a negociação trouxe ganhos financeiros e técnicos que o ajudam a se movimentar com força no mercado de transferências atual.

O Paris Saint-Germain anunciou a conclusão da contratação de Torres, vindo do Barcelona por 50 milhões de euros, com o atacante espanhol recebendo a camisa número 9 na equipe francesa, em uma negociação descrita pelo clube catalão como bem-sucedida do ponto de vista econômico, especialmente porque o contrato do jogador tinha apenas um ano restante.

O jornal espanhol Sport afirmou que a transferência de Torres representa a quinta maior venda da história do Barcelona, apontando que o retorno financeiro não se limitará ao valor da transferência, já que o clube também economizará parte da folha salarial de seus jogadores, o que lhe dá maior espaço para se movimentar de acordo com as regras do fair play financeiro no Campeonato Espanhol.

O jornal aponta ainda que a negociação representa um forte impulso financeiro para o Barcelona, depois de o clube ter passado a uma situação melhor que lhe permite registrar novos jogadores, além de facilitar suas movimentações no mercado de transferências, com destaque para a negociação do meio-campista espanhol Rodri.

Apesar de a saída de Torres, somada à partida de Robert Lewandowski, deixar o Barcelona sem um centroavante de origem no momento, o alemão Hansi Flick não parece preocupado com essa lacuna, já que o clube espera fechar uma ou duas negociações para reforçar o setor ofensivo.

A contratação do argentino Julián Álvarez está no topo das opções em pauta, com outras alternativas sobre a mesa da diretoria, enquanto Flick também estuda apostar em um falso 9 em algumas partidas, aproveitando elementos capazes de desempenhar esse papel, como Dani Olmo e Anthony Gordon.

Dessa forma, parece que o Barcelona conseguiu transformar a saída de Torres de uma potencial perda em uma nova oportunidade financeira, que dá ao clube um espaço maior para remodelar seu elenco e se preparar para a próxima temporada.