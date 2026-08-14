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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

A saída não é o motivo: Nawaf Al-Aqidi ameaçado de desfalcar a estreia do Al-Nassr

Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
N. Al-Aqidi
Arábia Saudita

"O Al-Alami" se prepara para enfrentar o Al-Fateh

Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr, tornou-se dúvida para a primeira partida da equipe na Liga Roshn Saudita.

O Al-Nassr inicia sua caminhada na Liga Roshn amanhã, sábado, quando recebe o Al-Fateh, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela primeira rodada da nova temporada.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Al-Aqidi sofreu uma contusão no ombro durante os treinos da equipe, no início desta semana, o que ameaça sua participação na partida contra o Al-Fateh.

O português Carlos Miguel, médico do Al-Nassr, deve definir a situação de Al-Aqidi quanto à participação na partida, após avaliar seu quadro, antes do treino final para o jogo, na noite desta sexta-feira.

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Al-Aqidi esteve perto de deixar o Al-Nassr durante a atual janela de transferências de verão, diante da recusa do clube em aceitar suas condições para a renovação, com seu nome sendo associado aos clubes Al-Fateh e Al-Shabab, sem que nada tenha sido definido oficialmente.

Vale lembrar que Al-Aqidi foi o goleiro titular do Al-Nassr na primeira metade da temporada passada, antes de perder sua posição para o brasileiro Bento, por causa dos erros que cometeu nas partidas contra o Al-Qadsiah e o Al-Hilal na Liga Roshn.

O goleiro saudita deseja obter um maior número de minutos durante a nova temporada, a fim de retornar à meta da seleção principal, depois de ter perdido sua posição para o veterano goleiro Mohammed Al-Owais.

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