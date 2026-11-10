Uma reportagem publicada nesta terça-feira afirmou que a situação do atacante do Atlético de Madrid mudou completamente em comparação com o verão passado, o que o coloca no caminho da saída.

Enquanto abrir mão de seus serviços parecia algo impossível no verão passado, a opção da saída passou a estar fortemente sobre a mesa da diretoria e do próprio jogador.

O jornal "Marca" afirmou que, além do objetivo principal de contratar um lateral-esquerdo para substituir Grimaldo, o Atlético de Madrid trata de outras questões antes da próxima janela de transferências de inverno, entre elas a situação de Sorloth, cuja saída em janeiro abrirá a porta para a chegada de outro atacante.

Ainda há bastante tempo, muitas partidas pela frente e diversos fatores que alimentam o debate, mas este é apenas um dos cenários cogitados no estádio Wanda Metropolitano.

O que é certo é que a sua situação no clube mudou radicalmente: o que era inquestionável no verão tornou-se agora uma opção que é estudada no inverno.

Em outras palavras, enquanto o lugar de Sorloth no time estava garantido há alguns meses, agora passou a ser motivo de discussão. As circunstâncias mudaram, e seu desempenho em campo não melhora a situação.

Ele ainda não marcou seu primeiro gol após seis partidas nesta temporada (vale lembrar que jogou apenas 155 minutos desde o início da temporada, afetado por uma lesão que o afastou dos gramados por dois meses no verão), mas suas duas últimas partidas o colocaram sob os holofotes.

No jogo contra o Bayern de Munique, ele foi a arma de Simeone para superar a pressão alta deles, mas mal venceu alguns dos duelos individuais contra os dois zagueiros centrais.

Já na partida contra o Barcelona, na qual entrou como substituto mas não fez diferença alguma, sua linguagem corporal aumentou as dúvidas em torno dele, a ponto de sua possível saída parecer agora algo totalmente diferente.

É importante lembrar que, no verão, com o agravamento da crise de Julián Álvarez, ele era o único atacante número 9 disponível para Simeone, mas havia outro fator que parecia fechar a porta para sua saída, já que o Villarreal manteve 20% de qualquer venda futura dele nos próximos dois anos, como parte do acordo assinado com o Atlético de Madrid em agosto de 2024.

Jonathan David aumenta o sofrimento

A situação se complica pelo fato de que Jonathan David, que chegou no último dia da janela de transferências, passou de um jogador desconhecido a uma opção ofensiva confiável, especialmente depois de ter marcado em suas três primeiras partidas no campeonato.

Por isso, embora o norueguês seja o único que possui características diferentes dos demais atacantes do Atlético, seu papel no time ainda é incerto.

Dessa forma, uma mudança de ares durante a janela de transferências de inverno não seria algo indesejado, e sua possível saída levaria Mateo Alemany, o diretor esportivo, a buscar outro atacante com mais influência no andamento do jogo.

Essa possibilidade poderia agradar ao próprio Sorloth, que reluta em aceitar o papel de reserva ao qual ficou praticamente restrito desde sua chegada, caso sua participação nas partidas continue em queda.

E mesmo do ponto de vista da viabilidade de mantê-lo, o Atlético de Madrid enfrentará o momento ideal para vendê-lo, pois com um contrato que se estende até 2028, a janela de transferências de inverno ou o próximo verão serão suas últimas oportunidades de obter grande proveito financeiro com ele.