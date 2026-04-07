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A saída de Wout Weghorst do Ajax está prestes a acontecer? 'Grande clube estrangeiro está de olho no atacante de 33 anos'

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É bem provável que Wout Weghorst esteja vivendo seus últimos meses como jogador do Ajax. O atacante de 33 anos vem sendo fortemente associado, há semanas, a uma transferência para o FC Twente, mas, segundo relatos, a mudança para um grande clube estrangeiro também está entre as possibilidades.

Weghorst tem um contrato prestes a expirar no Ajax e não se espera que seu vínculo seja renovado. O observador de clubes Mike Verweij, do De Telegraaf, disse recentemente no podcast Kick-Off que há grandes chances de o atacante continuar sua carreira no FC Twente.

“Acho que Weghorst pode estar a caminho do FC Twente, se o FC Twente quiser contratá-lo. Ten Hag deve estar encantado com ele; conhece-o bem. Há uma boa chance de Weghorst ir para o Twente”, afirmou o observador do Ajax.

Weghorst teve que se contentar por muito tempo com um papel de reserva atrás de Kasper Dolberg, mas venceu a disputa pela titularidade sob o comando do novo técnico Óscar García. No último sábado, ele marcou justamente contra o FC Twente, mas Weghorst não conseguiu impedir a derrota do Ajax em casa (1 a 2).

Logo após o intervalo, o altíssimo atacante foi substituído por Don-Angelo Konadu. Durante a substituição, ele ficou visivelmente irritado por ter que sair de campo. Ao chegar à linha lateral, ele se recusou a apertar a mão de García. Após o término da partida, Cristian Willaert tentou entrevistar Weghorst, mas o jogador da seleção holandesa também se recusou.

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Ligado ao Benfica

Segundoo jornalista do Parool, Jop van Kempen, Weghorst está ponderando sobre seu futuro. O Twente está de olho nele, mas Van Kempen também soube que alguns clubes estrangeiros demonstraram interesse, incluindo o Benfica. “José Mourinho é o técnico lá agora. Wout e José, essa me parece uma combinação maravilhosa”, escreve Van Kempen.

No Benfica, Vangelis Pavlidis é atualmente o principal atacante, embora haja grandes chances de que o ex-artilheiro do AZ seja transferido no próximo verão, após mais uma temporada de destaque. Com o croata Franjo Ivanovic, Mourinho também tem à sua disposição um jovem e talentoso atacante.

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