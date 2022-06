A saga da Ucrânia no sonho de, em meio a traumas, ir para a Copa do Mundo

Ao vencer a Escócia, a seleção do país que vive mais de 100 dias de guerra está a um jogo de ir ao Mundial

A Ucrânia teve um respiro em meio a tantas tragédias. Mesmo que não se possa comparar um jogo de futebol de 90 minutos com uma guerra que já dura mais de 100 dias, a população ucraniana pôde comemorar um pouco nesta quarta-feira (1). Ao vencer a Escócia por 3 a 1 na repescagem para a Copa do Mundo, a seleção está a um jogo de se classificar para o Mundial.

Desde o dia 24 de fevereiro a Ucrânia vive uma situação extremamente delicada. Já são mais de três meses desde a invasão de tropas russas ao território ucraniano e uma guerra que já deixou milhares de pessoas mortas. Mas, em meio a tanta desgraça, um pequeno alívio de pouco mais de 90 minutos chegou ao país, junto de uma esperança para ir à Copa do Mundo.

Pela primeira vez desde novembro de 2021, a seleção ucraniana entrou em campo nesta quarta-feira (1) para fazer um jogo oficial - que deveria ter acontecido ainda em março, mas que precisou ser adiado justamente por conta da guerra -, e foi um bem importante e recheado de protesto pedindo o fim da guerra. Superando todas as adversidades, a equipe de guerreiros bateu a Escócia no primeiro jogo da repescagem que vale uma vaga na Copa do Mundo no Qatar, e isso em Glasgow, casa dos adversários.

Getty

Foi um mês inteiro de treinamentos antes deste jogo - principalmente porque 16 dos 26 convocados atuam no Ucrânia e, portanto, ainda não haviam entrado em campo este ano. E que valeu a pena.

Agora, uma equipe que vem enfrentando todos os tipos de dificuldades - alguns até mesmo para viver - está a apenas um jogo de distância de chegar à maior competição de futebol do mundo. Para conquistar a última vaga restante na Copa - a segunda de sua história - os ucranianos precisam "apenas" vencer o País de Gales, no próximo domingo (5), de novo com mando dos adversários. Caso consigam, 26 jogadores e uma comissão técnica podem levar um pouco de alegria a um povo que só tem vivido traumas há mais de 100 dias.