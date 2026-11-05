Relatos da imprensa saudita revelaram os contornos do novo e empolgante calendário da Liga Roshn para a atual temporada 2026-2027, que surgiu para redesenhar o mapa da competição após a decisão surpreendente de adiar a Copa da Ásia para dezembro de 2027.

Segundo o jornal "Arriyadiyah", a Liga Saudita de Profissionais decidiu aproveitar o vazio continental para acender a disputa no próximo mês de janeiro com a realização de quatro rodadas completas e consecutivas, as rodadas 18, 19, 20 e 21, que representam as quatro primeiras rodadas do returno da competição.

O jornal esclareceu que a largada de inverno começará cedo, com a rodada 17 tendo início em 31 de dezembro e encerramento em 2 de janeiro, com a adoção de um novo sistema que concede às equipes um intervalo de 4 dias completos entre o fim de cada rodada e o começo da seguinte, da rodada 17 até a largada da rodada 20, para dar aos jogadores tempo suficiente de descanso e recuperação no auge da temporada.

Essa revelação ocorreu durante o workshop realizado pela diretoria de competições da liga na quinta-feira com representantes dos clubes da Roshn, para apresentar a visão atualizada do calendário e ouvir as considerações dos clubes antes da aprovação oficial.

Revelou-se que a proposta apresentada prevê a retomada da liga com os jogos da rodada 13 a partir de 26 de novembro deste ano, logo após o fim das participações externas dos clubes sauditas, marcadas para o período entre os dias 23 e 25 do mesmo mês.

Na mesa de discussão, a diretoria de competições colocou o espinhoso dossiê dos jogos adiados, que diz respeito a 8 clubes: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli, Al Shabab, Al Khaleej, Al Riyadh e Abha.

Entre as opções fortemente colocadas, está a disputa dos jogos adiados da nona rodada logo após a atual pausa internacional, que incluem clássicos de arrepiar bastante aguardados: Al Ahli contra Al Nassr no campo do Al Ahli, Al Riyadh contra Al Hilal no campo do Al Riyadh, e Al Ittihad contra Al Shabab no campo do Al Ittihad.

O jornal afirmou que a liga levará em conta as considerações dos clubes sobre todas essas propostas antes de anunciar oficialmente as novas datas nos próximos dias.