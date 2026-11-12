A Roma insiste na contratação de estrela do Real Madrid e desiste de negociação por jogador do Barcelona

Compartilhar Siga GOAL no Google

A Roma insiste em fechar uma negociação especial com o Real Madrid na próxima janela de transferências de inverno, ao mesmo tempo em que recuou da ideia de contratar o jogador do Barcelona.

Publicidade

Durante o último período, muitos relatos afirmaram que a Roma está interessada na contratação de Alejandro Baldé, do Barcelona, durante a próxima janela de transferências de inverno.

Mas, apesar de Baldé estar propenso a sair, a Roma pode não ser o seu próximo destino.

O jornalista italiano Matteo Moretto, especializado em transferências, analisou a situação do jogador do Barcelona no programa "La Pizarra de Quintana" naRádio Marca, apontando que Baldé não vem recebendo o tempo de jogo que esperava e começou a pensar em uma transferência durante a próxima janela de transferências de inverno.

Ele disse: "Baldé pode deixar o Barcelona em janeiro, e está mais aberto a sair. É evidente que ele não vai garantir um lugar como titular no time; ele não recebe nenhum tempo de jogo nem um papel de liderança. O jogador está pensando seriamente no assunto".

Publicidade Publicidade

O jornalista também revelou a verdade por trás dos relatos que ligaram o jogador à Roma, dizendo: "O nome de Baldé foi associado a um clube italiano, a Roma, e eu sei disso muito bem... mas a Roma tem outras prioridades".

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

E afirmou que "a prioridade da Roma é contratar atacantes, e não zagueiros", e, portanto, o clube italiano tem outros alvos no mercado de transferências que não Baldé.

Endrick está entre as prioridades da Roma

Endrick, estrela do Real Madrid, é um dos alvos postos sobre a mesa da Roma, e o atacante brasileiro também pode sair em janeiro, sendo que Moretto acredita que a sua saída se tornou cada vez mais provável.

Publicidade

Ele disse: "Acredito que Endrick ainda não decidiu completamente sobre ficar ou sair, mas me parece que a sua saída é a mais provável".

Essa situação contrasta com a posição do português José Mourinho, treinador do Real Madrid.

Publicidade

O jornalista esclareceu: "Apesar de Mourinho sempre enfatizar a sua importância e a necessidade de ele permanecer, o assunto depende em grande parte do que o Real Madrid quer, mas, neste caso, depende mais do que o Endrick quer".

E acrescentou: "Para mim, com base em uma mistura de informações e intuição, ele vai sair".

Publicidade

Em relação aos possíveis destinos, Moretto apontou o clube italiano como o principal candidato: "A Roma é a melhor opção em termos de situação, mas a Inter também o quer, assim como outras equipes da Premier League".

Além disso, o jornalista destacou o papel que Carlo Ancelotti pode desempenhar na decisão do jogador brasileiro.

Publicidade

Ele disse: "Ancelotti vai aconselhá-lo", antes de revelar informações sobre a posição do treinador do Real Madrid: "O que posso confirmar 100% é que, quando Mourinho declarou que Endrick certamente ficaria, eu descobri que não seria bem assim".

De acordo com relatos anteriores, o atacante brasileiro desperta o interesse de vários clubes europeus, com destaque para a Roma e o Sporting de Lisboa, com a aproximação da janela de transferências de inverno, depois de ter se tornado difícil para ele continuar a temporada no ritmo atual, tendo participado de apenas 140 minutos em 7 partidas, começando uma delas como titular contra o Sevilla.