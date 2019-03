"A Roma foi roubada, estou cansado dessa m...", diz presidente do clube

James Pallotta não reagiu bem à eliminação da Roma da Champions League e mostrou o seu desagrado com a arbitragem durante a derrota para o Porto por 3 a 1.

"No ano passado pedimos o VAR na Champions League porque fomos tramados na meia-final e hoje [quarta-feira], houve VAR e mesmo assim fomos roubados. O Patrik Schick foi tocado na grande área, o VAR mostra e nada é assinalado. Estou cansado desta porcaria. Desisto", atirou Pallotta, no Twitter da Roma.

O lance reclamado ocorreu já na prorrogação, quando Moussa Marega alegadamente derrubou Patrik Schick na grande área do Porto.

JP: “Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in UCL perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati. Schick è stato atterrato in area, il VAR lo dimostra, e non viene fatto niente. Sono stufo di questa merda. Non ho più parole!” pic.twitter.com/uHqgJqGKsi