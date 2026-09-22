Zinédine Zidane não esperou muito para deixar sua marca na seleção francesa. Já em sua primeira sessão de treinos como técnico dos Bleus, os contornos de uma nova fase começaram a surgir, depois que o novo treinador introduziu diversas mudanças na rotina à qual os jogadores estavam acostumados durante a era Didier Deschamps.

Na segunda-feira, teve início um novo capítulo na história da seleção francesa, depois que Zidane comandou seu primeiro treino em preparação para os quatro próximos jogos da Liga das Nações da UEFA, em meio a grande interesse por sua estreia à frente da comissão técnica.

Segundo noticiou o jornal francês "Foot Mercato", o clima dentro da concentração da seleção foi positivo, enquanto a primeira sessão de treinos recebeu elogios de vários jogadores.

Dayot Upamecano afirmou após o treino: "Nós nos divertimos muito. Nosso foco foi na adaptação e em dar as boas-vindas aos novos jogadores. Fizemos uma excelente sessão de treinos, e estou muito feliz".

E o zagueiro da seleção francesa acrescentou, falando sobre Zidane: "Todos nós éramos fãs dele desde pequenos, e é um enorme prazer aprender com ele. É difícil imitar o controle de bola de Zidane".

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Mudanças desde o primeiro dia

Zidane não se limitou a mudar o método de trabalho dentro de campo, mas começou já nas primeiras horas a reorganizar alguns detalhes que faziam parte da rotina da seleção nos últimos anos.

O novo treinador aboliu o famoso cortejo de recepção aos jogadores na chegada à concentração de Clairefontaine, e também houve uma mudança na forma de lidar com as lesões dos jogadores, já que os lesionados não são mais obrigados a comparecer ao centro de Clairefontaine para serem avaliados pelo corpo médico da seleção.

De acordo com o que informou o canal "RMC Sport", a comunicação passou a ser feita diretamente entre o departamento médico da seleção e os clubes aos quais os jogadores pertencem.

Novo gramado e uma presença diferente

Entre as outras mudanças mais marcantes está o uso do gramado do estádio Michel Platini, em Clairefontaine, um gramado que não era muito utilizado durante a era Deschamps.

Mas o que mais chamou a atenção foi a presença do próprio Zidane dentro dos treinos, já que os jornalistas observaram sua participação direta na preparação da sessão, a ponto de ele mesmo posicionar os cones e as marcações dos exercícios.

Zidane também participou pessoalmente de alguns treinos, explicou aos jogadores seus detalhes e lhes deu orientações técnicas diretas, numa imagem que refletiu seu desejo de estar próximo de seus jogadores desde o primeiro dia.

Essa presença lembra o que Zidane fazia durante sua passagem pelo Real Madrid, quando às vezes participava dos coletivos ao final das sessões.

Assim, parece que Zidane não esperou muito para impor sua marca na seleção francesa, começando a mudança pelos pequenos detalhes, antes que os contornos de seu projeto técnico fiquem mais evidentes com a disputa dos jogos oficiais.

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