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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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A revolução de Mourinho pega fogo em Madri: mensagem explosiva antes do Clássico

Real Madrid x Sevilla
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Barcelona x Real Madrid
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J. Mourinho
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O português aposta nas surpresas

José Mourinho, técnico do Real Madrid, demonstrou uma intervenção tática evidente nas duas últimas partidas da equipe, seja por meio das alterações na escalação titular ou das substituições decisivas, levando o Merengue a duas vitórias nas quais marcou 8 gols, antes do aguardado confronto diante do Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

O jornal catalão "Marca" relatou que a marca do treinador português apareceu com clareza na vitória sobre a Roma pela Liga dos Campeões da Europa, e depois no triunfo sobre o Sevilla pelo placar de 4 a 1, após tomar decisões que contribuíram para melhorar o desempenho da equipe e lhe deram soluções adicionais no meio-campo e no ataque.

A decisão mais marcante de Mourinho diante do Sevilla foi escalar Fede Valverde na posição de lateral-direito, numa medida que encerrou sua parceria com Aurélien Tchouaméni no meio-campo e, ao mesmo tempo, resolveu a necessidade da equipe por mais estabilidade no setor direito, no qual algumas opções anteriores não haviam apresentado o nível esperado.

O treinador português também decidiu apostar em Arda Güler na posição de meio-campista central, após estar acostumado a utilizá-lo em funções ofensivas mais próximas à área.

Essa mudança veio em resposta à necessidade de aumentar a criatividade no meio-campo, o que se refletiu no desempenho da equipe, antes de o jogador turco marcar o primeiro gol diante do Sevilla.

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25 de out. de 2026

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O setor esquerdo viveu outra alteração com a ausência de Vinícius Júnior por suspensão, já que Yan Diomande teve a oportunidade de jogar e apresentou uma atuação notável, aproveitando suas habilidades no drible e sua capacidade de criar perigo.

O jogador marcou um gol e também deu uma assistência pela segunda partida consecutiva, depois de já ter dado um passe decisivo diante da Roma.

As intervenções de Mourinho não se limitaram à escalação titular, pois ele fez alterações impactantes durante o confronto com a Roma, após o Real Madrid estar perdendo por dois gols, antes de mudar o esquema da equipe e apostar em elementos ofensivos adicionais, entre eles Endrick e Asencio, fazendo com que a alteração contribuísse para a reação da equipe e a conquista da vitória nos últimos dez minutos.

As mudanças incluíram o retorno de Güler ao meio-campo e o recuo de Valverde à posição de lateral, além da substituição de Tchouaméni por Bernardo, num movimento que deu ao Real Madrid maior densidade ofensiva e o ajudou a virar o placar.

Essas decisões refletem o papel que se espera de Mourinho no Real Madrid, por meio da leitura das partidas e da intervenção no momento adequado para mudar seu rumo, num momento em que a equipe se prepara para um teste importante diante do Barcelona, cuja vitória pode lhe dar a chance de reduzir a diferença para o líder do Campeonato Espanhol.

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