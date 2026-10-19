José Mourinho, técnico do Real Madrid, demonstrou uma intervenção tática evidente nas duas últimas partidas da equipe, seja por meio das alterações na escalação titular ou das substituições decisivas, levando o Merengue a duas vitórias nas quais marcou 8 gols, antes do aguardado confronto diante do Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

O jornal catalão "Marca" relatou que a marca do treinador português apareceu com clareza na vitória sobre a Roma pela Liga dos Campeões da Europa, e depois no triunfo sobre o Sevilla pelo placar de 4 a 1, após tomar decisões que contribuíram para melhorar o desempenho da equipe e lhe deram soluções adicionais no meio-campo e no ataque.

A decisão mais marcante de Mourinho diante do Sevilla foi escalar Fede Valverde na posição de lateral-direito, numa medida que encerrou sua parceria com Aurélien Tchouaméni no meio-campo e, ao mesmo tempo, resolveu a necessidade da equipe por mais estabilidade no setor direito, no qual algumas opções anteriores não haviam apresentado o nível esperado.

O treinador português também decidiu apostar em Arda Güler na posição de meio-campista central, após estar acostumado a utilizá-lo em funções ofensivas mais próximas à área.

Essa mudança veio em resposta à necessidade de aumentar a criatividade no meio-campo, o que se refletiu no desempenho da equipe, antes de o jogador turco marcar o primeiro gol diante do Sevilla.

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O setor esquerdo viveu outra alteração com a ausência de Vinícius Júnior por suspensão, já que Yan Diomande teve a oportunidade de jogar e apresentou uma atuação notável, aproveitando suas habilidades no drible e sua capacidade de criar perigo.

O jogador marcou um gol e também deu uma assistência pela segunda partida consecutiva, depois de já ter dado um passe decisivo diante da Roma.

As intervenções de Mourinho não se limitaram à escalação titular, pois ele fez alterações impactantes durante o confronto com a Roma, após o Real Madrid estar perdendo por dois gols, antes de mudar o esquema da equipe e apostar em elementos ofensivos adicionais, entre eles Endrick e Asencio, fazendo com que a alteração contribuísse para a reação da equipe e a conquista da vitória nos últimos dez minutos.

As mudanças incluíram o retorno de Güler ao meio-campo e o recuo de Valverde à posição de lateral, além da substituição de Tchouaméni por Bernardo, num movimento que deu ao Real Madrid maior densidade ofensiva e o ajudou a virar o placar.

Essas decisões refletem o papel que se espera de Mourinho no Real Madrid, por meio da leitura das partidas e da intervenção no momento adequado para mudar seu rumo, num momento em que a equipe se prepara para um teste importante diante do Barcelona, cuja vitória pode lhe dar a chance de reduzir a diferença para o líder do Campeonato Espanhol.