Em uma medida chocante que encerra décadas de filosofia catalã, o Barcelona deu as costas à sua academia mais famosa do mundo, "La Masia", e voltou-se com todo o seu peso para a Premier League inglesa, em uma aposta final para quebrar um jejum que já dura 11 anos sem título da Liga dos Campeões da Europa desde 2015.

Êxodo em massa de La Masia

Este verão testemunhou uma saída sem precedentes de formados de La Masia do clube, em uma mudança deliberada adotada pelo diretor esportivo Deco, com Jofre Torrents, Toni Fernández, Álvaro Cortés, Gil Fernández e Tommy Marqués deixando definitivamente o clube rumo a outras equipes, com o Barcelona fazendo questão de incluir cláusulas de recompra e taxas de revenda.

Contratações inglesas para salvar o sonho europeu

O clube catalão sofre no cenário europeu há mais de uma década e não conseguiu acrescentar nenhum novo título aos seus cinco troféus da Liga dos Campeões, por isso mudou completamente sua estratégia, segundo a visão do britânico "The Sun".

Após o sucesso da experiência de Marcus Rashford na última temporada, por empréstimo, na qual marcou 14 gols e deu 11 assistências em todas as competições, apesar da eliminação nas quartas de final diante do Atlético de Madrid, o Barcelona decidiu ir ainda mais longe neste verão.

O clube fechou três contratações estrondosas da Premier League: Anthony Gordon, ex-astro do Newcastle, por 69 milhões de libras esterlinas; Rodri, do Manchester City, vencedor da Bola de Ouro e melhor jogador da Copa do Mundo com a Espanha; e Gabriel Jesus, vindo do Arsenal.

Gordon e Rodri, especificamente, foram contratados como jogadores titulares na equipe catalã.

Gordon: o novo Messi?

O ex-ponta do Newcastle fez um início fantástico na nova temporada, dando 5 assistências em suas primeiras 4 partidas na LaLiga, um número que nenhum jogador havia alcançado desde o próprio Lionel Messi, um dos formados de La Masia.

Após a vitória sobre o Athletic Bilbao por 2 a 0, há duas semanas, a torcida do Camp Nou entoou seu nome, tornando-o de fato o novo queridinho dos torcedores.

Há grande confiança dentro do clube de que os reforços da Premier League são capazes de impulsioná-lo rumo à glória europeia, com sua campanha na Liga dos Campeões começando diante do Feyenoord, na esperança de que esta seja a temporada em que ergue a taça novamente.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"