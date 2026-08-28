A revolução de Deco melhora a situação do Barcelona e abre a porta para a contratação de um novo zagueiro

Após anos de sofrimento com o fair play financeiro, o Barcelona parece finalmente ter recuperado o fôlego. Com um cálculo preciso e vendas bem estudadas, o diretor esportivo Deco conseguiu ampliar a margem de manobra do clube catalão até chegar a 69,5 milhões de euros, anunciando o retorno oficial do Barça à regra 1:1, que lhe permite reinvestir cada euro que ganha.

Essa virada financeira dá ao Barcelona uma força sem precedentes nos últimos dias do mercado de verão, depois de um verão movimentado no qual Deco conseguiu alcançar o difícil equilíbrio entre contratações e folha salarial.

Como o Barcelona chegou aos 69,5 milhões?

De acordo com os cálculos publicados pelo jornal espanhol "Sport", o Barcelona começou o verão com uma margem disponível de 65 milhões de euros e, em seguida, conseguiu gerar mais 120 milhões de euros por meio de diferentes operações, elevando sua capacidade total de compra para 185 milhões de euros.

E, após gastar cerca de 114,5 milhões de euros durante o período de transferências, restam atualmente no saldo do clube quase 69,5 milhões de euros integralmente disponíveis para investimento imediato.

A verdadeira jogada está na forma de calcular

A última atualização do orçamento se baseou em duas novas fontes de receita que serão concretizadas em questão de horas: a primeira, a venda do lateral Héctor Fort por 8 milhões de euros; e a segunda, a compensação pelos direitos de formação de Nico González após sua transferência para o Newcastle, que dará ao Barcelona 4% do valor do negócio, ou seja, cerca de 2,4 milhões de euros.

Mas a grande surpresa não estava nessas duas operações, e sim na mudança substancial na forma de calcular a economia. Depois de o clube contabilizar apenas o salário que deixava de pagar como economia, agora passa a contabilizar dois elementos juntos: o salário mais a parcela anual restante do valor da transferência do jogador (a amortização).

Como exemplo ilustrativo, no caso de Ferran Torres, se o seu valor hipotético fosse de 50 milhões e restassem 10 milhões a serem pagos, sua saída não economiza apenas o seu salário, mas também os 10 milhões restantes, gerando um lucro que chega a 40 milhões. Só esse ajuste contábil elevou a margem disponível em cerca de 10 milhões de euros adicionais.

O que isso significa para o mercado?

O resultado esportivo direto dessa recuperação financeira é enorme, pois o Barcelona agora tem capacidade suficiente para fechar a contratação de um zagueiro por um valor próximo de 40 milhões de euros sem precisar esgotar todo o orçamento destinado a um futuro atacante.

E o mais importante de tudo é que o clube voltou oficialmente a operar sob a regra 1:1, o que significa que cada euro que entra em seus cofres pode ser reinvestido integralmente em novas contratações.

E as surpresas não acabaram

A situação pode melhorar ainda mais nas próximas horas. O novo acordo de patrocínio com a "EgyptAir" pode acrescentar mais 4 milhões de euros se não estiver incluído no orçamento anterior, além de o maior dossiê ainda estar aberto: Marc Casadó.

A venda do jovem meio-campista, por ser um jogador formado no clube, terá todo o seu valor contabilizado como lucro de capital, o que pode acrescentar entre 25 e 30 milhões de euros adicionais à margem do fair play financeiro, colocando o Barcelona em sua melhor situação financeira em anos.