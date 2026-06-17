A Federação Internacional de Futebol (FIFA) expressou sua total satisfação com a edição ampliada da Copa do Mundo de 2026, que será sediada por três países pela primeira vez, com a participação de 48 seleções e 104 partidas.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, não escondeu seu orgulho diante da atmosfera excepcional que presenciou, afirmando que o torneio concretiza sua visão de tornar o futebol um esporte verdadeiramente global.

Ontem, terça-feira, ocorreu um evento marcante, já que os estádios registraram um novo recorde de público em um único dia na história da Copa do Mundo; quatro partidas disputadas nas cidades de Nova York, Boston, Kansas City e São Francisco atraíram multidões enormes de torcedores, em um cenário que refletiu a magnitude do entusiasmo e da paixão despertados pela edição atual.

Esse dia histórico coincidiu com a estreia de vários dos maiores astros do futebol, com destaque para Kylian Mbappé, Erling Haaland e Sadio Mané; no entanto, a estrela das arquibancadas roubou a cena, depois que a torcida apresentou demonstrações de entusiasmo e lealdade que confirmaram que o jogador número 12 é o verdadeiro herói do espetáculo.

Em uma mensagem repleta de significados claros, a FIFA declarou em comunicado: “O dia 16 de junho de 2026 ficará marcado na história da Copa do Mundo de Futebol. Não encontramos palavras suficientes para agradecer à nossa torcida pela vitalidade, entusiasmo e emoção que trouxeram. A edição de 2026, a mais inclusiva da história, continua a comprovar o quanto o mundo ama nosso esporte e como o futebol une os povos”.

Esse sucesso de público confirma a acertada decisão tomada há anos de ampliar o torneio de 32 para 48 seleções. A transição para o novo formato não foi fácil e enfrentou críticas no início, mas a realidade em campo provou o contrário”.

Seleções que antes eram classificadas como “espectadoras” passaram hoje a representar um verdadeiro desafio para as potências tradicionais e impõem novos equilíbrios na competição, como aconteceu em confrontos que trouxeram surpresas contra seleções favoritas ao título, como a Espanha.

Com esse impulso, a Copa do Mundo de 2026 não se limita a quebrar recordes, mas redefine o próprio conceito de “Copa do Mundo”: um torneio mais justo, mais competitivo e com maior público do que nunca.