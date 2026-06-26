A revolta de Valverde e a acusação a Bielsa... Pedido saudita agita a concentração da seleção uruguaia antes do confronto contra a Espanha

As últimas horas foram marcadas por acontecimentos emocionantes no campo de treinamento da seleção uruguaia, antes do confronto decisivo contra a Espanha na Copa do Mundo.

A seleção uruguaia enfrenta a Espanha na madrugada deste sábado, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Poucas horas antes da partida, o jornal francês “L’Équipe” revelou uma grande crise dentro do centro de treinamento, depois que os líderes da seleção, com destaque para Federico Valverde, Rodrigo Bentancur e Manuel Ogarti, lideraram uma revolta contra o técnico argentino Marcelo Bielsa.

Os líderes da “Celeste” realizaram uma reunião com o técnico argentino para discutir o método de treinamento adotado por ele, pois consideram que isso causa cansaço e lesões nos jogadores da seleção, impedindo-os de disputar as partidas em boas condições físicas.

Por outro lado, os jogadores pediram a Bielsa que adotasse uma defesa recuada contra a Espanha e se contentasse com os contra-ataques no ataque, pois consideram que esse é o estilo mais adequado para essa partida.

O curioso é que a seleção saudita também adotou a mesma tática contra a campeã europeia, mas terminou a partida com uma derrota por 4 a 0, ao contrário do jogo contra o Uruguai, no qual empatou em 1 a 1, depois de ter tomado a iniciativa no ataque no primeiro tempo.

O jornal explicou que a reunião durou 48 minutos e causou a ira de Bielsa, a ponto de ele acusar alguns membros da seleção de tentarem provocar sua demissão do cargo.

Esse clima surge em um momento em que a seleção uruguaia precisa vencer para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, sem precisar esperar para saber a classificação das seleções que ocupam o terceiro lugar nos demais grupos.

A seleção uruguaia ocupa o segundo lugar no Grupo H, empatada com Cabo Verde, a dois pontos da Espanha, líder do grupo, e um ponto à frente da seleção saudita, que ocupa a quarta posição.