A reunião de duas horas traça o caminho... O que acontecerá após a renúncia de Yasser Al-Misehal?

A Federação Saudita de Futebol começou a traçar seus planos para o futuro, após a renúncia de seu presidente, Yasser Al-Misehal, ao cargo nas últimas horas.

Yasser Al-Misehal anunciou, na madrugada desta segunda-feira, sua renúncia ao cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol, após a eliminação da seleção nacional da Copa do Mundo de 2026 na fase de grupos.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Majid Al-Sahib, secretário-geral interino da Federação Saudita de Futebol, deu o primeiro passo na fase de transição após a saída de Yasser Al-Misehal, por meio de uma reunião realizada na manhã desta terça-feira.

O jornal esclareceu que a reunião durou duas horas, com a presença da inglesa Polly Handford, chefe do departamento jurídico da Federação Saudita, bem como de membros da federação, com destaque para Isa Al-Rayes.

A reunião discutiu o mecanismo de implementação das medidas regulamentares, antes da convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária dentro de 15 dias, para aprovar a renúncia de Yasser Al-Misehal, bem como para concluir o processo de candidaturas, as eleições e os procedimentos de transferência de funções para o novo conselho.

Vale lembrar que Yasser Al-Misehal assumiu a direção da Federação Saudita de Futebol em 2019, e a seleção saudita não conseguiu conquistar nenhum título durante seu mandato, sendo que a conquista mais notável foi a classificação para a Copa do Mundo em duas ocasiões, antes de ser eliminada na fase de grupos.