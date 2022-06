A resposta de Neymar à provocação dos argentinos após o título da Finalíssima

Seleção Albiceleste cria música para provocar rivais brasileiros em comemoração de conquista; camisa 10 da Canarinho rebate

Nesta última segunda-feira (01), a seleção argentina derrotou a Itália por 3 a 0 e foi campeã do Troféu Artemio Franchi, mais conhecido como Finalíssima, de 2022.

A taça conquistada pelos argentinos neste amistoso se deu graças aos gols de Lautaro Martínez, Di Maria e Dybala, que marcaram os tentos do duelo. A disputa acontece entre o campeão da Eurocopa e da Copa América.

Na comemoração do título, a seleção Albiceleste cantou no vestiário lembrando dos rivais brasileiros: "Brasileiro, o que aconteceu? O pentacampeão tremeu! O Messi foi para o Rio, e com a Copa ficou", em tom provocativo, claro, fazendo referência à vitória da Copa América sobre a seleção Canarinho.

No entanto, não foi só o torcedor brasileiro que não deixou barato, como o ídolo da seleção, Neymar, comentou em publicação da página Fute Ousadia, ironizando se "a Argentina havia ganhado a Copa do Mundo", respondendo a provocação.

O Brasil enfrentaria a Argentina neste mês de junho, em confronto amistoso. Porém, a entidade que organiza os duelos acabou cancelando a partida devido a um comunicado da Associação de Futebol Argentino (AFA), como relatou o coordenador Juninho Paulista.