A resposta de Guardiola a ídolos do United: "Destruí todos com o Barcelona"

Pep Guardiola reagiu às críticas que o Manchester City enfrentou das ex-estrelas do Manchester United Patrice Evra e Dimitar Berbatov.

O ex-atacante do United e do Tottenham, Berbatov, disse que os líderes da Premier League foram eliminados das semifinais da Liga dos Campeões contra o Real Madrid por causa de uma "mentalidade pequena e sem mentalidade vencedora". Evra, por sua vez, disse que Guardiola treina como se "estivesse jogando no PlayStation" e o acusou de não ter um plano reserva quando as coisas dão errado para o seu lado.

O que Guardiola disse sobre Evra e Berbatov?

Guardiola saiu em defesa de sua equipe após a derrota contra o Real Madrid, que marcou dois gols no final da partida para levar a semifinal para a prorrogação antes de garantir a vitória ao converter um pênalti.

"A resposta é tão fácil - é o mesmo caráter e personalidade que perdemos em Madrid nos últimos minutos", disse Guardiola a repórteres.

"Um ex-jogador especialista, como Berbatov, Seedorf, Patrice Evra e esse tipo de pessoa, eles não estavam lá."

"Joguei contra eles e quando joguei contra eles não vi esse tipo de personalidade quando nós (Barcelona) os destruímos na final da Liga dos Campeões contra o Manchester United."

"É o mesmo caráter e personalidade. Não temos personalidade porque sofremos dois gols em dois minutos quando tivemos duas chances de marcar e não temos personalidade."

"Depois dos últimos quatro jogos, marcamos 22 gols, temos uma personalidade incrível. Lamento, mas discordo completamente disso."

"Personalidade é o que fizemos nos últimos cinco anos, a cada três dias em todas as competições. Isso é importante."

"Talvez o Liverpool ganhe os quatro títulos, talvez ganhe apenas um, não sei, mas você diz que eles não têm personalidade, caráter, não fizeram uma temporada incrível?"

"Mesmo quando eles perderam a Premier League por um ou dois pontos contra nós, eles não tiveram uma temporada ruim? Eles não têm caráter ou personalidade?"

"Claro que sim, claro que eles são bons. Às vezes o futebol acontece. Você não pode controlar isso, emoção, muitas coisas. Quando estamos constantemente chegando nas fases finais, semifinais, finais duram quatro ou cinco anos."

"Isso é incrível, porque chegamos até o final, muitos jogos, passamos, jogando bem, isso é o mais importante."

O que vem a seguir para o Manchester City?

Enquanto a equipe de Guardiola está fora da Liga dos Campeões, eles estão a caminho de manter o título da Premier League. O City está três pontos à frente do Liverpool no topo da tabela com duas partidas restantes.

Os líderes da liga enfrentam o West Ham no domingo antes de terminar a temporada com um jogo em casa contra o Aston Villa.