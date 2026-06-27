A resistência dos Faraós... Uma conquista sem precedentes para o Egito na Copa do Mundo

A seleção egípcia alcançou um feito sem precedentes na história dos Faraós durante sua participação na Copa do Mundo de 2026.
De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, o Egito manteve seu histórico sem derrotas em três partidas consecutivas na Copa do Mundo pela primeira vez, além de se classificar, também pela primeira vez, para a fase seguinte à fase de grupos do torneio.
A rede “Mr. Ship”, especializada em estatísticas, informou que o Irã se tornou a segunda seleção na história de toda a Copa do Mundo a registrar três empates com resultados diferentes (0 a 0, 1 a 1 e 2 a 2) em suas três partidas da fase de grupos.
A única seleção que havia alcançado esse feito antes da Irã foi a Bélgica, na edição de 1998, que empatou com os mesmos três placares (0 a 0, 1 a 1 e 2 a 2).
A seleção do Egito garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após o empate positivo com a Irã por 1 a 1, na terceira rodada da fase de grupos.
Mahmoud Saber abriu o placar para o Egito aos cinco minutos, após um chute de Mohamed Salah que bateu na defesa iraniana. O goleiro saiu para afastar a bola, que chegou aos pés de Mahmoud Saber, que chutou com força, fazendo a bola passar entre as pernas do goleiro iraniano e entrar no gol.
O árbitro marcou pênalti contra o Egito aos 9 minutos, depois que Mohamed Abdel Moneim, zagueiro egípcio, errou um passe e acertou o pé do atacante Mehdi Taremi.
Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, defendeu com maestria o chute de Tarmi.
A seleção iraniana marcou o gol de empate após um chute forte de Milad Mohammadi de dentro da área, defendido por Mustafa Shubair, mas a bola rebateu para a esquerda, onde Ramin Rezaian completou para o fundo da rede.