A República Democrática do Congo se classificou para a fase eliminatória da Copa do Mundo após uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. Após o gol rápido de Eldor Shomurodov, o Congo conseguiu se recuperar totalmente e venceu sua primeira partida na história da Copa do Mundo graças aos gols de Yoane Wissa (2) e Fiston Mayele. O Congo termina em terceiro lugar e enfrenta a Inglaterra na quarta-feira, nas oitavas de final. O Uzbequistão está eliminado.

O Uzbequistão, que tinha apenas uma chance teórica de evitar a eliminação, partiu com tudo contra o Congo e parecia até mesmo abrir o placar aos vinte segundos por meio de Shomurodov, mas o gol foi anulado por impedimento. Aquilo acabou sendo um aviso sério.

O Uzbequistão acumulou rapidamente uma série de jogadas muito perigosas, até que Shomurodov finalmente marcou. O ex-atacante da AS Roma, atualmente no Istanbul Basaksehir, recebeu um passe em profundidade e, com o pé esquerdo, fez um belo lance por cima do goleiro Lionel Mpasi: 0 a 1.

O Congo acordou com o susto e montou alguns belos ataques. Nathanaël Mbuku, por exemplo, iniciou um drible e recebeu a bola de volta, via Arthur Masuaku e Brian Cipenga, na entrada da área. Após um bom controle inicial, Mbuku chutou com precisão no canto curto, mas acabou cometendo uma falta antes do chute.

No início do drible, Mbuku acertou o braço no rosto de Sherzod Nasrullaev, e o árbitro Felix Zwayer, após uma consulta ao VAR, decidiu anular o gol. O Congo continuou pressionando e voltou a chegar perto por meio do atacante do Newcastle United, Wissa, mas seu chute passou por pouco por cima do gol.

Enquanto o primeiro tempo foi do Uzbequistão, o Congo dominou o segundo. Os “Les Léopards” também tiveram oportunidades, por meio de Wissa, de tirar o zero do placar. Especialmente com sua cabeçada, o atacante da Premier League deveria ter aproveitado melhor.

No fim das contas, a defesa uzbeque acabou sendo quebrada, embora para isso tenha sido necessário um erro justamente do craque uzbeque Abdukodir Khusanov. O zagueiro do Manchester City reagiu tarde demais e acertou a perna de Wissa. Wissa assumiu a responsabilidade e mandou para o fundo da rede: 1 a 1.

O Congo precisava de uma vitória para evitar a eliminação. Por isso, Meschack Elia foi colocado em campo e logo se mostrou de grande valor após sua entrada. Após um excelente drible, seu chute desviado foi habilmente desviado para o gol por Mayele: 2 a 1.

Nos acréscimos, Wissa colocou a cereja no bolo congolês. Elia manteve a posse da bola após uma arrancada impressionante e passou para Wissa, que mais uma vez confirmou seu status de craque do Congo com um belíssimo chute no canto oposto: 3 a 1.