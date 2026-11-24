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Uma reportagem revelou, nesta terça-feira, uma surpresa sobre a posição do Barcelona em relação à saída do marroquino Abdessamad Ezzalzouli do Real Betis.

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Nos últimos anos, a relação entre Paris Saint-Germain e Barcelona ficou visivelmente tensa, sobretudo após a negociação de Neymar, em 2017, e os conflitos entre os dois clubes que se seguiram.

A reportagem, porém, revelou uma grande surpresa sobre a posição do Barcelona quanto à transferência de seu ex-jogador, de quem detém uma porcentagem dos direitos, para o Paris Saint-Germain.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", tudo indica que o Paris Saint-Germain será obrigado a recorrer à janela de transferências de inverno, com os enormes recursos financeiros de que dispõe, para contratar um ponta de destaque.

O técnico Luis Enrique não tem outra opção depois das graves lesões no joelho sofridas por dois de seus titulares: Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, que ficarão fora pelo restante da temporada.

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Após a saída de Bradley Barcola para o Liverpool, restaram apenas dois pontas de ofício, os recém-chegados Maghnes Akliouche e Mika Godts, embora Ousmane Dembélé, que agora atua como falso 9, e Ferran Torres, que agora joga como centroavante, também já tenham jogado pelas pontas.

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O jornal "Le Parisien", considerado uma das fontes mais confiáveis de informações sobre o clube francês, publicou uma lista de pontas que, segundo se diz, estão sendo avaliados pela diretoria esportiva.

Entre eles está o nome do marroquino Abdessamad Ezzalzouli, ponta de 24 anos do Real Betis e ex-jogador do Barcelona.

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O Barcelona aguarda ansiosamente a concretização desse negócio, já que a multa rescisória no contrato do jogador da seleção marroquina é de 60 milhões de euros, dos quais o clube catalão receberia 12 milhões de euros pelos 20% dos direitos que mantém.

Abdessamad tem o mesmo empresário que seu compatriota Achraf Hakimi, astro do PSG, o que é considerado um trunfo valioso quando necessário. Ainda assim, o Betis não parece disposto a vender.

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Entre as outras opções listadas pelo "Le Parisien" estão Antonio Nusa (RB Leipzig), Estêvão (Chelsea), Said El Mala (Colônia) e Carlos Forbs (Club Brugge). Outras fontes citam Nico Williams (Athletic Bilbao) e Ademola Lookman (Atlético de Madrid).

Bom início de temporada de Ezzalzouli

Embora seu desempenho no último dérbi andaluz contra o Sevilla tenha ficado abaixo do habitual, com exceção da participação no gol de Antony que colocou o Real Betis em vantagem por 2 a 0, o ponta marroquino vem fazendo um bom início de temporada, com 4 gols marcados e uma assistência em 13 partidas.

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Esses números dão sequência à temporada passada, na qual Ezzalzouli marcou 15 gols e deu 13 assistências em 43 partidas, além de ter anotado 9 gols e dado 5 assistências em 49 jogos na temporada 2024-2025.

Apesar do interesse do Paris no jogador, seu ex-empresário, o Real Betis e seu novo assessor negaram, em declarações anteriores, a existência de contatos ou qualquer desejo de Ezzalzouli de deixar o clube espanhol.

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No entanto, a nova situação enfrentada pelo time francês pode reabrir o caso, ao mesmo tempo em que surgem outras novidades envolvendo o jogador: segundo o jornal "Marca", a Corte Arbitral do Esporte condenou Ezzalzouli a pagar mais de 230 mil euros a seus antigos representantes por ter rescindido o contrato com eles sem justa causa.