A realidade semelhante de Deyverson e Luiz Adriano no ataque do Palmeiras

Um saiu do banco para fazer o gol que o outro não tem conseguido fazer, mas nenhum deles ainda consegue passar a confiança que o torcedor quer ver

Enquanto via a imagem de Deyverson fazendo a “dancinha do Tik Tok”, após marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, o torcedor palmeirense mais otimista pode ter rezado para que esta cena se torne constante. Ter fé é tanto parte do futebol quanto a bola, afinal de contas. Já aquele que não é dos mais confiantes coçou a cabeça sem saber muito o que fazer depois da óbvia – e obrigatória – celebração do tento.

Deyverson até pode ter resolvido o placar, no duelo atrasado válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas até que se prove o contrário não resolve uma das principais carências do Palmeiras: ter um fazedor de gols com regularidade confiável.

Deyverson entrou no lugar de Luiz Adriano, que parece outro jogador em relação a versão decisiva que mostrou em 2020 no caminho para os títulos paulista, de Libertadores e Copa do Brasil. Luiz está longe de convencer na missão de comandar o ataque palmeirense agora em 2021.

Considerando todas as competições, são apenas quatro gols marcados por Luiz em 31 jogos. Deyverson marcou três em 26 duelos. Nos últimos dez compromissos do Palmeiras ambos tiveram a mesma participação em gols: um tento e uma assistência para cada.

“Quando você pega um avião não tem turbulência? O Palmeiras estava nessa fase da turbulência. Não tem como estar no clube e não ter turbulência. O avião vai balançar. O Palmeiras estava passando pelas nuvens, vai se estabelecer lá em cima e ficar de boa. A gente sabia que ia passar. O Palmeiras é muito grande, clube de muita história. Sem desrespeitar outras equipes, mas nossa pressão é a mais, por ser campeão em seguida, mas sabia do potencial e capacidade. O grupo está fechado e unido”, disse Deyverson ao programa ‘Tá na Área’, do SporTV.

A realidade de Deyverson e Luiz Adriano é semelhante no número baixo de gols marcados e nas críticas que eles escutam da torcida. Mas se verde é a cor da esperança, Abel Ferreira e os torcedores palmeirenses esperam que eles possam ser úteis de alguma forma no sonho do título da Libertadores e de uma campanha segura no Brasileirão.