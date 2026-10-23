Edu García, diretor da rádio espanhola "Radio Estadio", revelou um episódio curioso que viveu com o argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, durante uma conversa sobre os gritos entoados pela torcida do Real Madrid contra ele no estádio Santiago Bernabéu, relembrando bastidores da carreira do craque laureado com o Prêmio Princesa de Astúrias de Esportes.

O diretor da rádio celebrou, durante seu programa "Más de Uno", a carreira futebolística de Messi e suas conquistas históricas, além de suas ações beneficentes e sua relação com os meios de comunicação, coincidindo com a homenagem recebida pelo prêmio em reconhecimento ao que entregou ao futebol dentro e fora de campo.

Messi relembra uma memória do estádio Bernabéu

O diretor da rádio contou que, durante uma das partidas do Clássico entre Real Madrid e Barcelona no estádio Santiago Bernabéu, os funcionários da rádio foram obrigados a se disfarçar entre as arquibancadas, em meio ao conflito que eclodiu na época entre a La Liga, presidida por Javier Tebas, e as emissoras de rádio a respeito do acesso aos estádios.

Durante a partida, o microfone de um dos locutores captou um grito de um torcedor do Real Madrid contra Messi, descrito pelo autor como uma das ofensas que visaram o craque argentino, pois o torcedor gritou a palavra "hormônio", numa referência ao tratamento hormonal ao qual Messi foi submetido durante a infância.

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O diretor da rádio acrescentou que encontrou Messi posteriormente durante uma feira em Barcelona, enquanto o ajudava na apresentação de sua nova chuteira, quando o jogador argentino lhe perguntou sobre a verdade do que se dizia sobre ele na capital espanhola.

Messi lhe disse: "Me diga a verdade, o que dizem de mim em Madri?".

O diretor da rádio explicou que contou a ele o episódio do grito entoado por um torcedor do Real Madrid no Bernabéu, surpreendendo-se com a reação de Messi, que explodiu em gargalhadas, numa cena que refletiu como ele lidou com a situação com ironia, em vez de raiva.

Uma homenagem merecida a uma carreira excepcional

O diretor da rádio abordou a carreira de Messi repleta de conquistas, destacando que o título de Copa do Mundo com a Argentina representou um marco histórico em sua trajetória, ao lado de suas contribuições beneficentes, que ganharam mais destaque com o passar dos anos.

Também elogiou a personalidade do craque argentino, que tende à tranquilidade e à pouca fala, preferindo se expressar por meio do futebol, o que faz com que seus momentos de aparição na mídia recebam atenção especial.