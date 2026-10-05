A goleada da França sobre a Bélgica por 4 a 1 não foi apenas uma virada emocionante no placar, mas trouxe consigo um conjunto de números marcantes, entre uma marca negativa histórica para Ousmane Dembélé, uma participação excepcional de Michael Olise e uma sequência de vitórias francesas consecutivas diante do vizinho belga.

A seleção da França transformou sua desvantagem em uma vitória ampla depois que seu ataque despertou no segundo tempo, com Zinédine Zidane e seus craques conseguindo mudar o rumo da partida em apenas 14 minutos, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

A rede francesa "Stats Foot" revelou que Ousmane Dembélé não conseguiu dar nenhuma contribuição ofensiva nas suas últimas 4 partidas com a seleção, após registrar "zero gol e zero assistência".

Esta é a pior sequência do jogador com a França desde o período entre novembro de 2023 e setembro de 2024, durante o qual disputou 9 partidas sem contribuição ofensiva.

Por outro lado, Michael Olise manteve seu brilho histórico com a seleção da França, após se tornar, segundo a rede francesa, "o primeiro jogador na história da seleção a participar de gols nas suas quatro primeiras partidas sob o comando de um novo treinador".

Olise contribuiu nessas partidas com "4 gols e duas assistências", confirmando sua presença marcante no início da era Zidane.

A rede apontou: "Michael Olise (11 gols e 11 assistências) é o primeiro jogador a participar de 22 gols nas suas 29 primeiras partidas com a seleção francesa desde Youri Djorkaeff em 1997 (que participou de 23 gols: 15 gols e 8 assistências)".

E revelou: "Olise marcou 4 gols com a seleção francesa contra seleções que figuram na lista das dez primeiras do ranking da Fifa, igualando assim o número de David Trezeguet (também 4 gols) e superando Ousmane Dembélé (3 gols)".









Por sua vez, Désiré Doué continua a registrar números excepcionais sempre que balança as redes, já que seu retrospecto com o clube e a seleção principal, desde que se juntou ao Paris Saint-Germain, chegou a "29 vitórias contra um empate ou uma derrota".

As estatísticas esclareceram que a França não havia transformado sua desvantagem no placar ao final do primeiro tempo em vitória desde "7 de outubro de 2021 contra a Bélgica".

Além disso, a vitória por 4 a 1 representa a primeira vez que a França marca quatro gols em uma única partida contra a Bélgica desde 28 de junho de 1986, durante a fase final da Copa do Mundo.

A França reforçou seu domínio nos confrontos oficiais contra a Bélgica, após vencer as últimas 8 partidas oficiais entre as duas seleções.

E, pela primeira vez na história dos confrontos diretos, a França passou a superar a Bélgica no total de vitórias, com 31 contra 30, fazendo com que a última virada desse aos Les Bleus mais do que apenas três pontos.



