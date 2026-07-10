A quinta partida contra o time alemão... A união com o Vising: entre a experiência do Al-Ahli e a dolorosa realidade

O Clube Al-Ittihad optou por embarcar em uma nova aventura na próxima fase, após decidir nomear o alemão Jens Wessing como diretor técnico da equipe principal — uma medida que reflete a vontade da diretoria de buscar um projeto diferente, mas que, ao mesmo tempo, levanta muitas dúvidas sobre a capacidade do jovem técnico de lidar com uma das experiências mais difíceis de sua carreira.

O “Al-Ittihad” não está passando por uma fase comum, mas sim entrando em uma nova temporada com a exigência de recuperar seu lugar entre os grandes do futebol saudita, após um período marcado por muitas oscilações tanto nos resultados quanto na estabilidade técnica.

Diante das crescentes expectativas da torcida e da presença de grandes nomes no elenco, a escolha de um técnico com pouca experiência no comando de grandes times representa uma aposta que exige muitas avaliações minuciosas.

E não se trata apenas das habilidades técnicas de Vising ou de suas ideias de treinamento, mas sim de sua capacidade de impor sua personalidade dentro de um time que conta com jogadores de grande experiência e de lidar com a pressão da competição na Liga Roshen, que se tornou uma das ligas mais atraentes para treinadores internacionais.

Uma nova aposta do Al-Ittihad em um técnico jovem

As dúvidas em torno da contratação de Vising não se limitam apenas à sua pouca idade, já que os grandes clubes ao redor do mundo passaram a dar oportunidades a treinadores jovens que conseguiram apresentar ideias modernas em campo; porém, a verdadeira preocupação reside no nível de experiência que o treinador alemão possui antes de enfrentar seu primeiro grande desafio com um time do porte do Al-Ittihad.

Trabalhar com um time que disputa títulos e conta com estrelas mundiais é completamente diferente de comandar equipes que não enfrentam o mesmo nível de pressão.

O técnico do Al-Ittihad não será chamado apenas a traçar planos táticos e aprimorar o desempenho, mas também será responsável por gerenciar um vestiário repleto de personalidades fortes e jogadores acostumados a competir nos mais altos níveis.

Além disso, a torcida do Al-Ittihad não dará muito tempo a nenhum técnico, especialmente após os últimos anos, que testemunharam inúmeras mudanças na comissão técnica, o que torna o início de Vising com a equipe extremamente importante para definir a dinâmica da relação entre ambas as partes.

Vissing é o quinto técnico alemão a assumir o comando do Al-Ittihad ao longo da história, mas sua experiência com o clube parece diferente em termos de magnitude da responsabilidade, já que a equipe não busca apenas melhorar o desempenho, mas quer voltar aos pódios.

Um projeto de longo prazo ou uma solução temporária?

A decisão de contratar Fesing pode ser parte de uma visão de longo prazo que visa construir uma equipe com uma nova identidade e dar ao técnico tempo suficiente para desenvolver o elenco atual, especialmente porque os técnicos jovens geralmente precisam de um período para colocar suas ideias em prática e criar um estilo de jogo claro.

E caso o Al-Ittihad encare o técnico alemão como um projeto para o futuro, o sucesso estará ligado à capacidade da diretoria de proporcionar estabilidade e apoio, seja por meio de contratações adequadas, seja concedendo-lhe as competências necessárias para construir o time de acordo com sua visão.

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Mas o maior desafio surgirá caso o objetivo da contratação seja apenas alcançar resultados imediatos, pois a natureza da competição na Liga Roshen não oferece muitas oportunidades aos treinadores. Os grandes clubes passaram a dispor de recursos enormes, e qualquer tropeço no início pode colocar o treinador sob grande pressão.

O Al-Ittihad precisa definir claramente seu objetivo: está procurando um técnico que construa uma nova era, mesmo que isso leve tempo, ou quer um técnico capaz de conquistar títulos rapidamente? Pois a resposta a essa pergunta pode ser o fator mais importante para o sucesso ou o fracasso da experiência de Vising.

A experiência do Al-Ahli... o modelo que o Al-Ittihad busca

A decisão do Al-Ittihad traz à memória a experiência do Al-Ahli há três anos, quando o clube saudita decidiu apostar no jovem alemão Matthias Jaissle — uma decisão que, na época, gerou muitos questionamentos devido à sua experiência limitada em comparação com a grandeza do clube e suas ambições.

No entanto, o Al-Ahli encarou a experiência como um projeto de longo prazo, e não apenas como uma solução rápida para crises, o que deu a Jaisle a oportunidade de desenvolver suas ideias e aprimorar a equipe gradualmente. Com o passar do tempo, o técnico alemão conseguiu provar suas capacidades e transformar as dúvidas que o cercavam em elogios generalizados.

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Yaisle conseguiu conduzir o Al-Ahli a conquistas importantes, depois que a equipe se tornou mais estável no aspecto técnico e conquistou títulos continentais e nacionais, tornando-se um dos exemplos mais notáveis de que é possível apostar em treinadores jovens no futebol saudita.

Por isso, alguns veem a experiência do Al-Ahli como o modelo que a Federação pode tentar repetir, especialmente porque os dois clubes contam com grande base de torcedores e ambições semelhantes; no entanto, o sucesso da experiência depende das mesmas condições em termos de paciência, estabilidade e apoio.

Yaisle tinha a vantagem da experiência

Apesar da semelhança entre as duas experiências no que diz respeito à ideia de contratar um jovem técnico alemão, a comparação entre Yaisle e Fesing não é totalmente idêntica, pois o ex-técnico do Al-Ahli chegou à Arábia Saudita com uma trajetória mais sólida na condução de grandes equipes.

Antes de se transferir para o Al-Ahli, Yaissle passou por uma experiência importante no Red Bull Salzburg, da Áustria, e participou de competições de alto nível tanto no âmbito nacional quanto continental, o que lhe proporcionou experiência em lidar com a pressão e em trabalhar dentro de um sistema profissional.

Já a carreira de treinador de Vising parece mais curta, já que ele não acumulou o mesmo número de experiências de grande porte antes de chegar ao Al-Ittihad, o que torna sua capacidade de se adaptar à natureza da competição saudita um dos maiores pontos de interrogação.

Por outro lado, o técnico alemão possui um ponto forte: sua capacidade de alcançar o sucesso em um curto espaço de tempo, após ter deixado sua marca no Gamba Osaka, do Japão, o que lhe dá a oportunidade de provar que a falta de experiência não significa necessariamente a ausência de capacidade para o sucesso.

Título asiático... mas o desafio do Al-Ittihad é diferente

O sucesso de Vising com o Jamba Osaka e a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia representam dois pontos positivos em seu currículo e lhe dão um impulso moral antes do início de sua nova missão, especialmente porque conquistar um campeonato continental não é tarefa fácil para nenhum técnico.

No entanto, comandar o Al-Ittihad será um desafio de outro tipo, pois o time saudita não busca apenas um técnico que conquiste um título, mas precisa de alguém capaz de gerenciar um projeto completo em meio a uma competição acirrada e a grandes pressões da torcida e da mídia.

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O sucesso em uma experiência anterior na Ásia não garante necessariamente o sucesso com um time que conta com nomes de renome mundial e grandes ambições, já que a natureza da responsabilidade muda quando o técnico é chamado a disputar o campeonato nacional, as copas locais e os torneios continentais ao mesmo tempo.

E o maior desafio para Vising será provar sua capacidade de transformar suas ideias técnicas em resultados concretos e convencer seus jogadores de seu estilo desde os primeiros dias, pois um início forte pode ser a chave para conquistar a confiança necessária.

Entre repetir a experiência do Al-Ahly e um destino diferente

O Al-Ittihad entra na nova temporada diante de uma verdadeira encruzilhada: a escolha de Vising pode se tornar uma das decisões mais bem-sucedidas da história do clube se o técnico alemão conseguir montar um time forte e criar uma identidade clara, como aconteceu em algumas experiências bem-sucedidas de técnicos jovens.

Por outro lado, porém, a falta de paciência ou a ausência de condições adequadas podem tornar a experiência mais difícil, especialmente porque o Al-Ittihad não tem o luxo de esperar muito tempo, diante da forte concorrência e do desejo da torcida de ver o time voltar rapidamente ao topo.

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Entre o sucesso da experiência do Al-Ahli com Yaisle e o fracasso de algumas apostas anteriores em treinadores jovens, o futuro de Fissing continua ligado à sua capacidade de provar seu valor dentro e fora de campo.

Ou o novo alemão se tornará mais uma história de sucesso no futebol saudita, provando que apostar em treinadores jovens pode fazer a diferença, ou sua passagem pelo Al-Ittihad se transformará em uma nova aventura pela qual o time pagará o preço em uma temporada que não permite muitas experiências.