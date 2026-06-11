A quinta experiência... Hamad Al-Lah está prestes a estrear-se num novo clube da Liga Roshen

Reportagens da imprensa revelaram a possibilidade de o marroquino Abdelrazak Hamdallah iniciar uma nova experiência profissional na Liga Profissional Roshen, após sua breve passagem pelo Al-Shabab.

Abdelaziz Al-Malik, presidente do Al-Shabab, havia anunciado o fim da passagem de Hamdallah pelo clube, devido à sua recente crise com o companheiro belga Yannick Carrasco.

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De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, Hamdallah está perto de chegar a um acordo com a diretoria do clube Al-Taawoun para se juntar ao time, com um contrato de duas temporadas.

O jornal esclareceu que as negociações entre as partes chegaram a um estágio avançado, em meio a um grande consenso, preparando o terreno para a conclusão do acordo e a assinatura oficial.

Hamadallah já representou quatro clubes na Liga Roshen: Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab e Al-Hilal, e pode viver sua quinta experiência ao lado do Al-Sukari.



