O Al-Ahli saudita anunciou a contratação do médio Nayef Masoud, proveniente do Al-Fateh, tornando-se este o seu quinto reforço durante o atual mercado de transferências de verão.

O Al-Ahli publicou um comunicado no seu site oficial, confirmando o acordo com Nayef Masoud através de um contrato válido por 4 temporadas, que termina em 2030.

Masoud comentou o negócio, afirmando: "Juntar-me ao Al-Ahli representa um passo importante na minha carreira. Conheço bem o valor deste clube e a sua grande história, e tenho também consciência da dimensão da responsabilidade perante os seus adeptos."

E concluiu: "Vou dar tudo o que tenho dentro de campo, e espero corresponder à confiança depositada em mim, e que possamos alcançar juntos os êxitos à altura do nome do Al-Ahli."

Nayef Masoud tornou-se o quinto reforço concretizado pelo Al-Ahli durante o atual mercado de transferências de verão, depois do gambiano Aboubakar Sidi Kinté, do português Francisco Trincão, do arménio Eduard Spertsyan e do saudita Mishal Al-Mutairi.

Nayef Masoud iniciou a sua carreira no Al-Qadsiah, tendo sido promovido à equipa principal em 2020, antes de se transferir para o Al-Khaleej por empréstimo em janeiro de 2024, e depois para o Al-Fateh no verão do mesmo ano.

Na temporada passada, o jogador de 25 anos disputou 27 jogos pelo Al-Fateh na Roshn Saudi League e na Taça do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, nos quais marcou apenas um golo, sem ter feito qualquer assistência.