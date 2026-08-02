A empresa "Elite Exped", especializada na organização de expedições de montanhismo, anunciou no último sábado a morte do alpinista britânico de origem nepalesa Nirmal Purja, junto a outros nove escaladores, após violentas avalanches que atingiram a montanha Broad Peak, no Paquistão, enquanto as equipes de resgate ainda lutam para retirar os corpos das vítimas em meio a condições climáticas extremamente severas.

A empresa organizadora emitiu um comunicado oficial, no qual lamentou a morte com palavras comoventes, afirmando: "O mundo perdeu um dos maiores alpinistas". E acrescentou, em tom de tristeza: "Não há palavras que amenizem a dor desta perda irreparável".

Os detalhes da tragédia remontam à última quinta-feira, quando avalanches repentinas varreram a expedição composta por 10 escaladores nas encostas da montanha Broad Peak, um dos picos mais perigosos da cordilheira Karakoram, no Paquistão, soterrando-os sob toneladas de neve e gelo.

As equipes de resgate conseguiram, na sexta-feira, localizar 4 corpos, dos quais retiraram 3 em uma operação repleta de riscos. No entanto, as condições meteorológicas deterioradas e as intensas tempestades de neve dificultaram enormemente o voo dos helicópteros destinados às operações de busca e resgate, o que obrigou as equipes a suspender temporariamente as operações.

As equipes de resgate, apoiadas por helicópteros militares paquistaneses, retomaram suas operações na manhã de sábado, na tentativa de encontrar os seis corpos restantes, em meio a desafios excepcionais nas montanhas, representados pela queda das temperaturas a níveis recordes e pela dificuldade do terreno acidentado.

Esta tragédia representa um duro golpe para o mundo do montanhismo, especialmente com a perda de Nirmal Purja, considerado um dos nomes mais destacados na história deste esporte perigoso, que havia alcançado feitos excepcionais que o tornaram um ícone mundial na escalada de picos elevados.