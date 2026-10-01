A quarta vítima: a seleção da Arábia Saudita perde mais um jogador antes da partida contra o Catar

A seleção da Arábia Saudita perdeu mais um jogador, antes de disputar a partida decisiva contra o Catar, na 27ª edição da Copa do Golfo Árabe, a "Khaleeji 27".

A seleção saudita enfrenta a congênere catariana neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pelas semifinais do torneio do Golfo.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" informou que Zakaria Hawsawi, lateral da seleção saudita, não poderá participar do jogo contra o Catar, nem mesmo da partida final, caso consiga chegar até ela.

Isso ocorre depois de o lateral do Al-Ahli saudita ter se lesionado durante a vitória por 2 a 0 sobre o Iraque, na última terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio.

Zakaria Hawsawi tornou-se o quarto jogador que a seleção saudita perde na Khaleeji 27 por causa de lesão, após o goleiro Nawaf Al-Aqidi, o meio-campista Alaa Al-Haji e o zagueiro Hassan Kadesh.

Vale lembrar que o grego Georgios Donis, treinador da seleção saudita, conta com Mutaib Al-Harbi como titular na posição de lateral-esquerdo, enquanto Zakaria Hawsawi atuou contra o Iraque para dar descanso a ele.