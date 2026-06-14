A quarta contratação... Quanto o Real Madrid pagou para fechar o negócio?

Reportagens divulgadas na noite de domingo revelaram o valor da transferência do lateral-esquerdo da seleção espanhola Marc Cucurella do Chelsea para o Real Madrid.

O jornalista italiano especializado em transferências, Fabrizio Romano, disse, através de sua conta oficial na plataforma “X”, que “o valor da transação chegou a 60 milhões de euros, distribuídos em 55 milhões de euros de taxa garantida, além de 5 milhões de euros em bônus”, indicando que o comunicado oficial será divulgado em breve pelos dois clubes.

Cocorela havia se juntado ao Chelsea vindo do Brighton em janeiro de 2023 por 63 milhões de libras esterlinas, e apresentou um bom desempenho com os Blues, apesar das oscilações vividas pela equipe nas últimas temporadas, sendo considerado um dos melhores laterais-esquerdos da Premier League graças às suas habilidades defensivas e ofensivas equilibradas, além de sua experiência internacional com a seleção espanhola, com a qual participa atualmente da Copa do Mundo de 2026.

Esta transferência inesperada faz parte do ambicioso projeto liderado por José Mourinho após seu retorno ao comando do Real Madrid, onde o técnico português busca uma reestruturação completa do time.

Cocorela é a quarta contratação do Real Madrid na janela de transferências de verão, após Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries e Bernardo Silva, um claro indicativo da seriedade de Mourinho em construir uma equipe capaz de recuperar o domínio europeu.