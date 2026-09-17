A QSI, de Nasser Al-Khelaïfi, dono do Paris Saint-Germain, assume o controle total de clube europeu “único”

Qatar Sports Investment (QSI), dona do Paris Saint-Germain, adicionou oficialmente o KAS Eupen, da segunda divisão belga, ao seu portfólio. A empresa de investimentos do Catar anunciou a novidade em um comunicado à imprensa.

A QSI tornou-se proprietária integral do Paris Saint-Germain em 2012, embora sua participação tenha sido reduzida desde então para cerca de 86% por razões estratégicas. A empresa, liderada por Nasser Al-Khelaïfi, também possui desde outubro de 2022 uma participação minoritária no SC Braga, equipe do segundo escalão do futebol português.

O Eupen certamente não é desconhecido de proprietários catarianos. O clube já estava em mãos catarianas desde 2012, com a Aspire Zone Foundation como proprietária. No fim de dezembro, QSI e Aspire já haviam assinado uma declaração de intenções para assumir o controle do clube.

Isso deu certo e, com isso, a QSI agora também está ativa na Bélgica, onde o Eupen disputa a segunda divisão. O clube foi rebaixado da Jupiler Pro League em 2024 e começou bem a nova temporada sob o comando do técnico Felice Mazzu, com nove pontos em quatro jogos.

QSI e Eupen "trabalharam em estreita colaboração para estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento esportivo e econômico de longo prazo do clube", diz o comunicado.

"Isso incluiu, em particular, o fortalecimento da estrutura esportiva e do elenco principal, a continuidade do incentivo aos jovens talentos e a criação de novas parcerias comerciais."

"Embora o KAS Eupen se beneficie da expertise internacional e da rede da QSI, o clube continuará a desenvolver sua identidade única como o único clube profissional de futebol da parte de língua alemã da Bélgica, e permanecerá fortemente ligado a seus torcedores, parceiros e partes interessadas regionais."