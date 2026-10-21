Dois recordes foram quebrados de uma só vez quando Johan Manzambi assinou com o Aston Villa no verão. O clube da Premier League pagou 60 milhões de euros pela transferência, mais bônus, com o dinheiro seguindo para a região de Breisgau. Com isso, Manzambi se tornou a contratação mais cara da história dos Villans e a venda mais cara do Freiburg.

Um valor que ele havia justificado tanto pelo desempenho no SCF (sete gols e nove assistências em 47 jogos oficiais) quanto, pouco antes, na Copa do Mundo. Na fase final disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, o jogador, hoje com 21 anos, marcou três gols e deu duas assistências, inicialmente saindo do banco e teve, assim, papel decisivo na classificação da seleção suíça para o mata-mata. O que tornou sua ausência ainda mais dolorosa: o jovem astro desfalcou os suíços nas oitavas de final contra a Colômbia (4 a 3 nos pênaltis) e na eliminação nas quartas de final diante da atual campeã Argentina (1 a 3 após a prorrogação), por causa de uma contusão no joelho.

A lesão acabou se mostrando mais persistente do que se imaginava. Manzambi perdeu o início da temporada, e, para piorar, o Villa começou muito mal. Conquistou apenas um ponto nos três primeiros jogos da liga. Em seu retorno, depois de entrar nos minutos finais, o jovem astro teve de acompanhar de perto mais uma derrota de sua nova equipe: 2 a 1 para o Nottingham Forest, de Oliver Glasner.

A estreia de Manzambi como titular, sete dias depois, finalmente marcou a virada. O versátil meio-campista de vocação ofensiva abriu o placar e, pouco depois, deu a assistência para Nicolas Jackson, ex-jogador emprestado ao Bayern, fazer o 2 a 0 contra o Tottenham Hotspur, que também atravessava uma crise. O Villa venceu por 3 a 2 e conquistou sua primeira vitória na Premier League graças à atuação decisiva de Manzambi.

Johan Manzambi: tudo poderia ter sido muito diferente

Desde então, o atual campeão da Liga Europa melhorou bastante. Também porque o jogador, que soma 20 partidas pela seleção suíça, acrescentou mais dois gols e duas assistências. Ele brilhou, entre outras ocasiões, em outra atuação excepcional na goleada por 6 a 0 sobre o Fenerbahce Istambul, na Champions League, e marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle United pela liga. Justamente o Newcastle. Afinal, tudo poderia ter sido muito diferente.

No verão, o novo nome em quem os Villans depositam suas esperanças quase foi parar no Newcastle, antes que o tradicional clube frustrasse os planos dos Magpies na reta final. No comunicado oficial de praxe, Jochen Saier, dirigente do SC, falou, de maneira sugestiva, em "conversas e negociações realmente intensas". Um pequeno porém: foram os ingleses que derrotaram Manzambi e o Freiburg por 2 a 0 na final da Liga Europa cerca de dois meses antes.

Foi uma sorte para Manzambi, que agora soma seis participações em gols em seis jogos oficiais e conquistou o coração dos torcedores em tempo recorde. Ele já ganhou até uma música própria, cantada ao som do clássico "Zombie", do The Cranberries. "He‘s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi" ecoa atualmente pelo Villa Park e por Birmingham. O próprio Manzambi, porém, não percebeu a homenagem de imediato. "Para ser sincero, não ouvi nada em campo", revelou recentemente ao Blick. Só ficou sabendo por meio de um vídeo no Instagram: "Fiquei muito feliz quando ouvi."

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Todos adoram Johan Manzambi: ele provocou até uma saída do cargo?

Além disso, a imprensa o descreve como "rápido, habilidoso, inteligente, elegante, impressionante e perfeitamente equilibrado". A BBC o classificou como um dos "maiores talentos do futebol mundial". O The Telegraph chegou a especular que sua recusa contribuiu de forma decisiva para a saída de Eddie Howe do cargo de técnico do Newcastle.

E Jackson, que também vem jogando muito bem, elogiou a parceria com seu novo companheiro de ataque: "Ele é um grande jogador. Ainda está evoluindo. Espero que melhore a cada jogo, marque gols e me ajude. Ele vai longe e espero que fique livre de lesões." Os dois parecem se complementar perfeitamente em campo. Tanto que a longa ausência de outro reforço, até sua estreia na semana passada, quase não foi assunto diante da grande atuação da nova dupla contra o Fenerbahce Istambul. Trata-se de Leon Goretzka.

O técnico Unai Emery também não poupa elogios a Manzambi. "Ele tem um impacto muito positivo com suas qualidades", disse o meticuloso espanhol sobre o jogador tão perigoso no ataque após a partida contra o Newcastle. Além da "inteligência de jogo", elogiou a "força física" de Manzambi, "muito importante" para a forma como ele joga, "para nos apoiar na defesa e nos ajudar a levar a melhor nos duelos no ataque".

Johan Manzambi: qual grande clube já demonstrou interesse?

São qualidades que Manzambi já havia demonstrado de maneira impressionante na Copa do Mundo e no Freiburg. Além disso, na última temporada da Bundesliga, ele ficou em primeiro lugar em arrancadas de dez metros ou mais (116), conduções de bola que terminaram em finalização (13) e faltas sofridas (78). Não surpreende, portanto, que a elite do futebol europeu aparentemente já tenha notado Manzambi. Apenas algumas semanas após sua chegada, já se especula sobre uma possível saída.

Rumores vagos não faltam. O interesse concreto é atribuído sobretudo ao Barcelona. Segundo a Marca, o diretor esportivo Deco já teria feito sondagens por Manzambi e estaria avaliando a possibilidade de contratá-lo no próximo verão. A imprensa menciona um possível preço de 100 milhões de euros, valor que não seria nada descabido diante da quantia paga pela transferência há poucos meses, da evolução recente do mercado de transferências e de um contrato válido até 2031.

Se a evolução de Manzambi continuar nesse ritmo acelerado, agir cedo provavelmente não é má ideia. De qualquer forma, o caminho para ele chegar à elite absoluta do futebol mundial parece estar aberto.

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Johan Manzambi: números e estatísticas como profissional

Clube/seleção Jogos Gols Assistências SC Freiburg 58 9 11 Aston Villa 6 3 3 Suíça 20 7 3







