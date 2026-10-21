Dois recordes foram quebrados quando Johan Manzambi assinou com o Aston Villa no verão. O clube da Premier League pagou 60 milhões de euros, mais bônus, ao clube da região de Breisgau. Assim, Manzambi se tornou a contratação mais cara da história dos Villans e a venda mais cara do Freiburg.

Um valor que ele havia justificado tanto no SCF (sete gols e nove assistências em 47 jogos oficiais) quanto, pouco antes, na Copa do Mundo. O jogador, hoje com 21 anos, marcou três gols e deu duas assistências no torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, inicialmente entrando no decorrer das partidas, e teve participação decisiva na classificação da seleção suíça para o mata-mata. Por isso, sua ausência foi ainda mais sentida: o jovem astro desfalcou os suíços nas oitavas de final contra a Colômbia (4 a 3 nos pênaltis) e na eliminação para a atual campeã Argentina nas quartas (3 a 1 após a prorrogação), por causa de uma contusão no joelho.

A lesão acabou sendo mais persistente do que se imaginava inicialmente. Manzambi perdeu o início da temporada, e, para piorar, o Villa também começou muito mal. A equipe somou apenas um ponto nos três primeiros jogos da liga. Quando voltou, entrando nos minutos finais, o jovem astro viu de perto mais uma derrota de seu novo time: 2 a 1 para o Nottingham Forest de Oliver Glasner.

A estreia de Manzambi como titular, sete dias depois, trouxe a virada. O versátil meio-campista, que gosta de avançar ao ataque, abriu o placar e, pouco depois, deu a assistência para Nicolas Jackson, ex-jogador emprestado pelo Bayern, marcar o segundo gol contra o Tottenham Hotspur, que também vivia uma crise. O Villa venceu por 3 a 2 e conquistou sua primeira vitória na Premier League graças a Manzambi, o nome do jogo.

Johan Manzambi: tudo poderia ter sido muito diferente

Desde então, o atual campeão da Liga Europa melhorou bastante. Em parte porque o jogador, que soma 20 partidas pela seleção suíça, acrescentou mais dois gols e duas assistências. Ele brilhou, entre outras ocasiões, em mais uma atuação extraordinária na goleada por 6 a 0 sobre o Fenerbahçe, de Istambul, na Liga dos Campeões, e marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle United na liga. Justamente o Newcastle. Afinal, tudo poderia ter sido muito diferente.

No verão, o novo salvador dos Villans quase foi parar no Newcastle, antes que o tradicional clube frustrasse os planos dos Magpies na reta final. No comunicado habitual à imprensa, Jochen Saier, dirigente do SC, falou de forma sugestiva em "conversas e negociações realmente intensas". Houve, porém, um pequeno gosto amargo: os ingleses haviam derrotado Manzambi e o Freiburg por 2 a 0 na final da Liga Europa cerca de dois meses antes.

Foi uma sorte para Manzambi, que agora soma seis participações em gols em seis jogos oficiais e conquistou a torcida em tempo recorde. Ele até já ganhou uma música ao som do clássico "Zombie", do The Cranberries. "He‘s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi", ecoa atualmente pelo Villa Park e por Birmingham. O próprio Manzambi, porém, nem percebeu a homenagem de início. "Para ser sincero, não ouvi nada em campo", revelou recentemente ao Blick. Só um vídeo no Instagram o fez descobrir: "Fiquei muito feliz quando ouvi."

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Todos amam Johan Manzambi: ele até provocou uma saída?

Além disso, a imprensa o descreve como "rápido, habilidoso, inteligente, elegante, impressionante e perfeitamente equilibrado". A BBC o apontou como um dos "maiores talentos do futebol mundial". O The Telegraph chegou a especular que sua recusa teve papel decisivo na saída do ex-treinador do Newcastle Eddie Howe.

E Jackson, que também vem se destacando recentemente, elogiou a parceria com seu novo companheiro de ataque: "Ele é um grande jogador. Ainda está evoluindo. Espero que melhore a cada jogo, marque gols e me ajude. Vai chegar muito longe e espero que fique livre de lesões." Os dois parecem se completar perfeitamente em campo. Tanto que a longa ausência de outro reforço, até sua estreia ofuscada pela grande atuação da nova dupla contra o Fenerbahçe, de Istambul, na semana passada, mal foi assunto. Trata-se de Leon Goretzka.

O técnico Unai Emery também não poupa elogios a Manzambi. "Ele tem um impacto muito positivo com suas habilidades", disse o meticuloso espanhol sobre seu comandado, extremamente perigoso no ataque, após o jogo contra o Newcastle. Além de elogiar sua "inteligência de jogo", destacou a "força física" de Manzambi, que é "muito importante" para sua maneira de jogar, "para nos apoiar na defesa e nos ajudar a vencer os duelos no ataque".

Johan Manzambi: qual grande clube já está interessado?

São qualidades que Manzambi já havia demonstrado de maneira impressionante na Copa do Mundo e no Freiburg. Além disso, ele liderou a última temporada da Bundesliga em avanços de dez metros ou mais (116), arrancadas que terminaram em finalização (13) e faltas sofridas (78). Não surpreende, portanto, que a elite europeia aparentemente já tenha notado Manzambi. Poucas semanas após sua chegada, já há especulações sobre uma possível saída.

Rumores vagos não faltam. O interesse concreto é atribuído sobretudo ao Barcelona. Segundo o Marca, o diretor esportivo Deco já teria procurado informações sobre Manzambi e avaliado a possibilidade de contratá-lo no próximo verão. A imprensa menciona um possível preço de 100 milhões de euros, algo que não seria absurdo diante do valor pago há poucos meses, da evolução acelerada do mercado de transferências nos últimos tempos e de um contrato válido até 2031.

Se a evolução de Manzambi continuar nesse ritmo acelerado, agir cedo provavelmente não será uma má ideia. De qualquer forma, o caminho para chegar à elite absoluta do futebol mundial parece estar aberto.

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Johan Manzambi: números e estatísticas como profissional

Clube/seleção Jogos Gols Assistências Freiburg 58 9 11 Aston Villa 6 3 3 Suíça 20 7 3







