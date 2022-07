A provocação racista em São Paulo x Fluminense; clubes pedem identificação do agressor

Um torcedor tricolor filmou um são-paulino imitando um macaco em sua direção

Um caso grave de racismo aconteceu nas arquibancadas do Morumbi no jogo entre São Paulo e Fluminense. Um torcedor do Fluminense postou um vídeo nas redes sociais no qual um são-paulino aparece imitando um macaco em sua direção. Os dois times se manifestaram contra o episódio.

Neste domingo (17), São Paulo e Fluminense empataram por 2 a 2 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, nas arquibancadas, um torcedor tricolor foi vítima de racismo por parte de um são-paulino, gravou e postou nas redes sociais com indignação.

No vídeo, é possível ver o torcedor do São Paulo imitando um macaco enquanto aponta em direção ao tricolor que está filmando. Policiais Militares passam por eles, que estão separados por um vidro, o são-paulino para, mas o caso fica por isso mesmo.

“Hoje 17/07/22, fui no Morumbi assistir o jogo com uns amigos e infelizmente fui vítima de racismo pelo um torcedor do São Paulo. Não quero nada com esse vídeo, até porque sei a importância que eu tenho. Mais isso tem que acabar. RACISMO É CRIME E INFELIZMENTE AINDA EXISTE", escreveu o torcedor.

Ao tomarem conhecimento do ocorrido, as duas equipes se manifestaram repudiando o caso e pedindo identificação do torcedor são-paulino racista. Veja as notas abaixo:

Fluminense

O Fluminense Football Club tomou conhecimento, através da manifestação de um de seus torcedores em rede social, de uma grave denúncia de ofensa de cunho racial sofrida nas arquibancadas do Morumbi na partida de hoje entre São Paulo x Fluminense. pic.twitter.com/B3fKU0Qfon — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2022

"O Fluminense FC tomou conhecimento, através da manifestação de um de seus torcedores em rede social, de uma grave denúncia de ofensa de cunho racial sofrida nas arquibancadas do Morumbi na partida de hoje entre São Paulo x Fluminense. O clube declara estar à disposição do seu torcedor e repudia severamente qualquer ato discriminatório, solicitando celeridade das autoridades na investigação do caso. O preconceito precisa ser erradicado de todos os ambientes da sociedade, inclusive do Futebol."

São Paulo

O São Paulo Futebol Clube lamenta as manifestações de racismo contra um torcedor do Fluminense ocorridas na partida desta tarde no Estádio do Morumbi e as repudia com veemência. (+) — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 18, 2022

"O São Paulo Futebol Clube lamenta as manifestações de racismo contra um torcedor do Fluminense ocorridas na partida desta tarde no Estádio do Morumbi e as repudia com veemência. O Tricolor reafirma que é contra todo tipo de discriminação, repudia qualquer forma de ofensa de cunho racial e se coloca à disposição das autoridades para apurar os fatos e ajudar a identificar o agressor. O São Paulo Futebol Clube é de todos, e no Morumbi não há espaço para racismo. Racistas não são bem-vindos."