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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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A protagonista é Elenikhina: o Al Ittihad alcança um número histórico no clássico contra o Al Nassr

G. Ilenikhena
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Nigéria
Arábia Saudita

A estrela nigeriana faz história

O Al-Ittihad alcançou um número histórico durante o clássico contra o Al-Nassr, após conseguir balançar as redes do adversário duas vezes nos primeiros 22 minutos do primeiro tempo, no confronto que reúne as duas equipes na noite deste sábado, pela quinta rodada da Liga Roshn Saudita para profissionais.

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Os dois gols do Al-Ittihad saíram dos pés do nigeriano George Ilenikhena, que manteve seu brilho ofensivo ao marcar duas vezes no início da partida, dando à sua equipe uma vantagem antecipada sobre o Al-Nassr em um dos principais confrontos da rodada.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas de futebol, o Al-Ittihad marcou dois gols nos primeiros 22 minutos diante do Al-Nassr pela primeira vez na história dos confrontos entre as duas equipes na liga profissional, registrando um novo número em seu histórico contra o rival.

Ilenikhena se impôs como a estrela do clássico, após conseguir marcar duas vezes em um curto período, confirmando seu grande perigo diante do gol do Al-Nassr e conduzindo o Al-Ittihad a um início muito forte na partida.

Campeonato Saudita
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Al-Fayha
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Campeonato Saudita
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Abha
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Esse número histórico reflete o forte início ofensivo do Al-Ittihad, depois que a equipe conseguiu aproveitar as chances que surgiram e transformá-las em gols, num momento em que Ilenikhena foi a palavra-chave por trás da superioridade antecipada do Al-Ittihad.

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