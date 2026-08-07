A profecia se cumpriu: vídeo vazado revela o que Yamal disse antes de tocar na Copa do Mundo

Longe do alvoroço e da tensão que antecedem as grandes finais, Lamine Yamal escolheu entrar para a história com a tranquilidade de quem tem confiança. Um vídeo divulgado pela seleção espanhola após a conquista mostrou a mentalidade de um campeão que ainda não completou 19 anos e que enxergava a taça antes mesmo de tocá-la.

A Federação Espanhola de Futebol publicou, por meio de seus canais oficiais, imagens exclusivas nunca antes exibidas, gravadas nas últimas horas que antecederam a partida final da Copa do Mundo contra a Argentina, nas quais o ponta do Barcelona aparece falando em tom calmo, mas decisivo.

No vídeo, registrado antes de entrar em campo, Yamal disse: "Vamos voltar para a Espanha como campeões do mundo". Uma frase curta, que na hora pareceu apenas o desejo de um jovem, antes de se transformar, após o apito final, em uma profecia concretizada pelo grupo do treinador Luis de la Fuente.

Para Yamal, o título não foi apenas uma questão de números de gols. Apesar de ter marcado apenas um gol ao longo de toda a campanha no Mundial, seu impacto ia além da linguagem dos gols. Ele participou de todas as partidas e só ficou de fora do time titular na estreia por causa de um problema físico, tornando-se depois disso a arma mais perigosa da Espanha, com sua ousadia, velocidade e capacidade de desmontar as defesas adversárias.

O que chamou a atenção na gravação vazada não foi apenas sua confiança, mas sua surpreendente tranquilidade antes do maior jogo de sua vida, quando reconheceu: "Não estou nervoso, acho que ainda não caiu totalmente a ficha de que vamos jogar a final da Copa do Mundo".

Ele encerrou sua mensagem com a frase que resumiu sua mentalidade vencedora, e que virou manchete após a conquista: "Nunca penso na derrota, perder jamais passa pela minha cabeça, tudo o que imagino é levantar a taça".

E com essa mentalidade, que raramente se encontra em um jogador de 19 anos, Yamal volta ao Barcelona no dia 12 de agosto não apenas como uma jovem promessa, mas como um campeão do mundo pronto para confirmar que já não é o futuro do futebol, e sim o seu presente.