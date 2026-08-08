A profecia de Walid Al-Farraj se concretiza e o cenário pega fogo na Federação Saudita!

Há poucos dias, o comunicador Walid Al-Farraj fez declarações que provocaram ampla polêmica em torno das eleições da Federação Saudita de Futebol, ao afirmar que a maioria dos nomes candidatos não possui a competência suficiente para liderar a federação e suceder Yasser Al-Misehal, em uma fala que não passou despercebida e o levou a receber críticas por parte de alguns seguidores.

Al-Farraj considerava que o cenário eleitoral não contava com um grande número de nomes capazes de assumir a missão, e que a existência de várias chapas não significa necessariamente uma competição forte pela presidência da federação, o que fez com que suas declarações se tornassem alvo de amplo debate ao longo dos últimos dias.

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Mas a surpresa veio rápido, depois que a comissão eleitoral do conselho de administração da Federação Saudita de Futebol anunciou os resultados da análise das chapas eleitorais, revelando a exclusão da maioria dos nomes que se preparavam para disputar a corrida eleitoral.

Sete chapas haviam se candidatado durante o período eleitoral, antes da retirada de uma delas, restando 6 chapas para se submeterem ao processo de análise e verificação, até que a comissão anunciasse que a chapa de Badr bin Sulaiman Al-Ruzaiza é a única que cumpriu todas as condições e exigências da candidatura.

Com isso, as eleições passaram de uma corrida que reunia várias chapas para um cenário completamente diferente, depois que o nome de Al-Ruzaiza se tornou o único presente na fase atual, fazendo com que as declarações de Al-Farraj voltassem à tona com força, especialmente porque o que aconteceu veio ao encontro de grande parte de sua leitura anterior do cenário.









Isso ocorre em uma fase de transição importante para o futebol saudita, depois que Yasser Al-Misehal deixou a presidência da Federação Saudita de Futebol após apresentar sua renúncia na sequência da eliminação da seleção saudita da Copa do Mundo de 2026, dando início à jornada em busca de uma nova liderança que assuma a responsabilidade por pautas extremamente importantes nos próximos anos.

E embora as declarações de Al-Farraj não falassem diretamente sobre a exclusão das chapas, os desdobramentos recentes lhes deram um novo impulso e abriram a porta para uma pergunta importante: será que o comunicador saudita estava lendo o cenário eleitoral de forma correta desde o início, ou o que aconteceu foi apenas uma coincidência? O certo é que a profecia de Al-Farraj se transformou agora em uma das histórias mais polêmicas das eleições da Federação Saudita.