"A profecia da conquista"... Uma estranha coincidência coloca o Marrocos no caminho do título da Copa do Mundo

A seleção marroquina se vê no centro de uma curiosa coincidência histórica que pode levá-la ao sonho de conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, após ter sido colocada no Grupo 3, que viu a coroação dos campeões das duas últimas edições do Mundial.
De acordo com o site “Al-Arabi Al-Jadid”, o Grupo 3 passou a carregar a “profecia da conquista”, já que dele saíram os campeões da Copa do Mundo nas duas últimas edições consecutivas, o que abre as portas para que os Leões do Atlante alcancem uma conquista histórica sem precedentes.
Na Copa do Mundo da Rússia de 2018, a França liderou o Grupo 3 com 7 pontos, antes de seguir em frente e conquistar o segundo título de sua história após derrotar a Croácia na final (4 a 2).
A mesma coincidência se repetiu na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando a Argentina se classificou na liderança do Grupo 3, apesar de um início decepcionante com a derrota para a Arábia Saudita, para seguir sua trajetória até a final e conquistar o terceiro título contra a França nos pênaltis.
Hoje, quatro seleções disputam o Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026: Brasil, Marrocos, Haiti (já oficialmente eliminado) e Escócia; porém, a verdadeira disputa pelo título parece se resumir entre a Seleção e os Leões do Atlante.
Embora o Brasil continue sendo o principal favorito, liderado por Carlo Ancelotti e seu elenco repleto de estrelas, o Marrocos possui trunfos importantes após sua conquista histórica de chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2022, tornando-se a primeira seleção árabe e africana a atingir essa fase.
Essa curiosa coincidência coloca o Marrocos diante de uma oportunidade de ouro para escrever história, especialmente porque a equipe conta com uma geração excepcional de jogadores e experiência em disputas nas fases finais, o que torna o sonho de conquistar o primeiro título não impossível.
Será que o Marrocos dará continuidade à “profecia do Grupo C” e realizará o primeiro milagre africano e árabe ao conquistar a Copa do Mundo?