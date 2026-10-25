A primeira vez em 5 anos: resposta contundente de Carrick sobre a exclusão de Bruno Fernandes diante do Bournemouth

Bruno Fernandes ficou de fora da escalação do Manchester United diante do Bournemouth, poucos dias depois de criticar as táticas do técnico Michael Carrick.

O capitão do Manchester United atravessa uma das piores fases de queda de rendimento de sua carreira, com o United vivendo uma sequência de sete partidas sem vitória antes da visita ao Bournemouth, neste domingo.

Após a humilhante derrota por 4 a 1 diante do Como, recém-chegado à Liga dos Campeões da Europa, na quarta-feira, Fernandes fez uma declaração contundente sobre a falta de pressão do United.

Ele disse à rede TNT: "É uma decisão da comissão técnica não fazer a marcação individual e, às vezes, deixar um pequeno espaço atrás e tentar recuperar a bola no primeiro momento, esperar até que eles a tenham e entregar a bola a eles".

E prosseguiu: "Mas, às vezes, quando você entrega tanto a bola a essas equipes, elas ganham confiança e têm muitos jogadores atrás da bola, o que faz você correr muito e deixa as pessoas frustradas. E, claramente, quando você recupera a bola, as pernas e a cabeça têm mais dificuldade para cumprir a tarefa".

Carrick agora deixou Fernandes de fora, jogador que demonstrou irritação quando foi substituído aos 66 minutos na Itália.

O jornal "The Sun" afirmou que Fernandes não era deixado de fora do time titular do Manchester United por motivos não relacionados à condição física desde novembro de 2021, contra o Villarreal, e o curioso é que Michael Carrick era o responsável pela equipe naquela época.

Questionado sobre a decisão neste domingo, Carrick disse: "A escolha da escalação foi uma decisão puramente técnica".

Carrick havia sido perguntado no início desta semana se consideraria tirar a braçadeira de capitão de Fernandes, e respondeu: "Eu só digo que sempre farei — sejam quais forem as circunstâncias — o que for melhor para o clube".

E completou: "Antes de tudo, o time e sua dinâmica. E, mais uma vez, trata-se do clube. E sempre farei o que for melhor para o clube".