A KNVB divulgou fotos do início não oficial da preparação da seleção holandesa para a Copa do Mundo. Além da comissão técnica, Mark Flekken, Noa Lang, Kees Smit, Guus Til, Quinten Timber e Luciano Valente estiveram em campo na segunda-feira.

A Federação Holandesa de Futebol também forneceu uma breve explicação. “Antes do início oficial da preparação para a Copa do Mundo (no próximo sábado, 30 de maio), ocorreu na segunda-feira a primeira de três sessões de treino.”

“Estas sessões destinam-se a (potenciais) participantes da Copa do Mundo provenientes das ligas holandesa, francesa, turca e alemã, cujos compromissos com os clubes terminaram no fim de semana de 17 e 18 de maio.”

“O grupo é tão pequeno que não será organizado um estágio de treinamento oficial. Trata-se de três treinos avulsos (fechados) na segunda-feira, 25, terça-feira, 26, e quarta-feira, 27 de maio”, pode-se ler no comunicado à imprensa.

Na quarta-feira, Koeman anunciará sua seleção para a Copa do Mundo por meio de um comunicado à imprensa. Mais tarde naquele dia, ele dará explicações em uma coletiva de imprensa.

Inicialmente, Koeman planejava anunciar a seleção definitiva já na segunda-feira, mas no início deste mês foi decidido adiar esse momento por dois dias para poder avaliar melhor a condição física de alguns jogadores da seleção.

Especialmente para Memphis Depay e Justin Kluivert, será uma corrida contra o tempo. O atacante do Chelsea, Emegha, que já lutou contra lesões durante toda a temporada no Strasbourg, não está na lista e parece ser o primeiro a ficar de fora.