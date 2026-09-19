Riade, 19 de setembro de 2026 – Na noite de ontem, sexta-feira, 18 de setembro, teve início a primeira rodada (Split 1) da Kings League MENA (Kings League da região do Oriente Médio e Norte da África) em meio a uma atmosfera repleta de emoção durante o primeiro dia de jogos, com a arena Kool Arena, no Boulevard de Riade, voltando a se transformar no destino do entretenimento futebolístico do mundo árabe.

O primeiro dia do torneio cumpriu suas promessas para o público, com cinco partidas eletrizantes que reuniram as dez equipes participantes e encantaram a torcida com um farto número de gols, que chegou a 44, oferecendo um espetáculo notável de talentos futebolísticos mundiais, disputas de pênaltis de tirar o fôlego, um dérbi decidido por um placar elástico e uma surpresa dramática no encerramento da noite.

A equipe Ultra Chmicha, comandada pelo criador de conteúdo Ilias El Maliki, abriu a competição com uma vitória emocionante sobre a equipe Turbo, comandada pelo criador de conteúdo Tarboun, pelo placar de 8 a 4, em uma partida ofensiva e recheada de gols. A equipe Turbo havia chegado às semifinais da Kings Cup MENA (Copa dos Reis da região do Oriente Médio e Norte da África) no ano passado.

Em sua primeira aparição na Kings League da região do Oriente Médio e Norte da África, a equipe Rising Peaks, comandada pelo criador de conteúdo Abdulrahman Al-Shehri, apresentou uma atuação sólida diante da equipe ABO FC, comandada pelo criador de conteúdo Abo Fla, e manteve a disputa até os últimos instantes. O tempo normal terminou empatado em 5 a 5, antes de a equipe ABO FC decidir a partida nos pênaltis pelo placar de 3 a 1 e conquistar os pontos do confronto, em uma partida que confirmou desde o início que a equipe Rising Peaks não seria um adversário fácil na primeira rodada.

O dérbi jordaniano entre as equipes 3BS e Red Zone foi um dos grandes destaques do primeiro dia de jogos, marcando também o primeiro confronto na Kings League entre as estrelas da seleção da Jordânia e copresidentes das equipes, Yazan Al-Naimat e Ali Alwan. A equipe Red Zone, comandada por Maherco e Alwan, impôs seu domínio na partida, alcançando uma vitória expressiva por 7 a 1 sobre a 3BS, comandada por Absi e Al-Naimat, num resultado contundente que enviou uma mensagem de desafio antecipada às demais equipes da primeira rodada.





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Em outro confronto, a equipe Bakhira FC, comandada pelos criadores de conteúdo Younes Zarou e Ashraf Sobeiri, iniciou sua trajetória com uma difícil vitória por 4 a 3 sobre a equipe RA2, comandada pelo criador de conteúdo Raed. A noite foi encerrada com o principal confronto do primeiro dia de jogos, no qual a equipe FWZ surpreendeu a todos ao vencer a atual campeã da Copa dos Reis, a DR7, conquistando uma vitória por 5 a 2 em um desfecho emocionante do confronto, que viu ambas as equipes desperdiçarem os pênaltis do presidente. Assim, a equipe comandada pelo criador de conteúdo Fawaz conseguiu se vingar da derrota diante da equipe comandada pelo criador de conteúdo Darbaha na final da Kings League da região do Oriente Médio e Norte da África de 2025.

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As disputas da primeira rodada prosseguem na segunda-feira, 21 de setembro, com o segundo dia de jogos na Kool Arena. É possível conferir a tabela completa do segundo dia de jogos por meio do site da Kings League da região do Oriente Médio e Norte da África.

Os ingressos para o segundo dia de jogos da primeira rodada estão disponíveis por meio da plataforma Webook, sendo que cada noite de jogos é dividida em três períodos para os quais é possível adquirir ingressos, a saber: primeiro período: das 19h às 21h no horário da Arábia Saudita; segundo período: das 21h às 23h no horário da Arábia Saudita; terceiro período: das 23h às 24h no horário da Arábia Saudita.

Os torcedores de toda a região podem acompanhar todas as partidas gratuitamente pelos canais de transmissão pessoais dos presidentes das equipes da Kings League da região do Oriente Médio e Norte da África, além dos canais oficiais do torneio nas plataformas Kick, YouTube, TikTok e Twitch. O torneio também é transmitido ao vivo na região do Oriente Médio e Norte da África pelo parceiro de mídia oficial, o grupo MBC, por meio dos canais MBC Action e Shahid.

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Sobre o torneio Kings League da região do Oriente Médio e Norte da África

O torneio Kings League da região do Oriente Médio e Norte da África contribui para difundir a cultura global da Kings League dentro da região do Oriente Médio e Norte da África, por meio de uma joint venture entre a Kings League e a empresa SURJ Sports Investment. O torneio reúne equipes de diferentes partes do mundo árabe, incluindo Arábia Saudita, Egito e Marrocos, além de Jordânia, Kuwait e Catar, e é presidido por uma seleta elite dos principais criadores de conteúdo e apresentadores de transmissões ao vivo da região.

Após o sucesso excepcional alcançado pelo torneio Kings League da região do Oriente Médio e Norte da África em 2025, o torneio retorna neste ano à arena Kool Arena, em Riade, para a realização das disputas da primeira fase durante os meses de setembro e outubro de 2026.

Para mais informações, entre em contato com:

Empresa Maanna para Comunicação Estratégica

E-mail: kingsleague@maannacomms.com



