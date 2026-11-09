A primeira na era Zidane: a União Europeia pune a França por causa de um incidente inesperado

A Federação Francesa de Futebol sofreu um golpe financeiro depois que a União das Federações Europeias de Futebol lhe impôs uma multa no valor de 10 mil euros, em razão do atraso no início da partida da seleção francesa contra a Bélgica, no último dia 28 de setembro, pela Liga das Nações da Europa, após uma infração relacionada à preparação das meias dos jogadores e às fitas coloridas específicas delas.

O jornal francês "L'Équipe" revelou que o episódio ocorreu durante a partida que terminou com a vitória da França sobre a Bélgica por um a zero, depois que os jogadores da seleção francesa, comandados por seu treinador Zinedine Zidane, chegaram ao gramado com atraso em relação ao horário marcado, o que provocou o adiamento, por alguns minutos, do início do confronto que estava previsto para as 20h45.

O jornal esclareceu que o motivo da crise se deve à não fixação das fitas coloridas corretas nas meias dos jogadores, detalhes que não foram verificados pela comissão técnica antes da partida, o que levou os organizadores a recusarem os equipamentos e a obrigarem os jogadores a corrigirem a infração antes do início do confronto.

A UEFA considerou que o episódio representa uma violação do artigo 6.07 do regulamento da Liga das Nações da Europa, que obriga as federações nacionais a inserirem as informações exigidas sobre os equipamentos das partidas por meio da plataforma «TIME», pertencente à entidade, durante as semanas que antecedem cada confronto.

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A crise das meias não foi o único incidente organizacional que a primeira concentração de Zidane com a seleção francesa testemunhou, já que o treinador havia passado por uma situação constrangedora durante o confronto com a Turquia, que terminou com a vitória da França por um a zero, depois de ter perdido o momento do início da execução do hino nacional francês, "La Marseillaise".

Zidane esclareceu após a partida que o protocolo foi mais rápido do que ele esperava, dizendo: "Fui um pouco lento no início. Eu teria preferido chegar no momento certo", ressaltando que não recebeu um esclarecimento suficiente sobre o horário determinado para a saudação antes da execução do hino.

Os preparativos para o confronto também testemunharam o esquecimento da bandeira da equipe, o que obrigou os integrantes da delegação a voltarem rapidamente ao vestiário para recuperá-la, em outro episódio que refletiu a confusão organizacional durante o início da era da nova comissão técnica.

Segundo o "L'Équipe", a comissão técnica discutiu esses erros durante uma reunião de avaliação realizada no último dia 6 de outubro, após o término da primeira concentração, com o objetivo de evitar sua repetição nos compromissos seguintes.

A seleção francesa se prepara para voltar às competições, depois de os jogadores terem se reunido no centro de Clairefontaine, para disputar as duas últimas partidas da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, enfrentando a Itália fora de casa, antes de receber a Turquia em Bordeaux, com a expectativa de garantir a classificação para as quartas de final, já que lhe basta o empate para assegurar a passagem.