Nem o domínio nem as diversas oportunidades ajudaram o Real Madrid diante do Real Betis, depois que os comandados de José Mourinho não tiveram o toque final decisivo, levando o time a sofrer um golpe duro nos minutos finais e cair por 1 a 0, com gol de Barrot, em sua primeira derrota nesta temporada, poucos dias antes do início de sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa.

Mourinho havia alertado seus jogadores antes da partida sobre a dificuldade do confronto, ressaltando que vencer o Betis exigia que o Real Madrid mostrasse seu melhor nível, o que não se concretizou apesar do forte início do time merengue.

O Real Madrid entrou na partida com uma pressão ofensiva avassaladora, e Kylian Mbappé quase abriu o placar cedo, antes de Álvaro Valles brilhar ao defender um chute forte de Dean Huijsen aos 13 minutos.

Dois minutos depois, Vinícius Júnior chegou perto de balançar as redes, mas a trave impediu o craque brasileiro de marcar, após uma jogada primorosa de Arda Güler.

O Betis tentou ameaçar a meta de Thibaut Courtois de tempos em tempos, e Antony foi a principal fonte de perigo, mas as chances mais claras permaneceram a favor dos visitantes.

Aos 44 minutos, Mbappé desperdiçou uma oportunidade preciosa depois que Valles defendeu seu chute duas vezes em um único lance, e então Huijsen voltou e chutou uma bola que bateu no travessão nos acréscimos do primeiro tempo.

As oportunidades se voltam contra o Real Madrid

Após o intervalo, Mbappé continuou buscando o gol da vantagem e bateu uma bola encobrindo que passou raspando a trave, mas o Real Madrid começou a perder gradualmente seu domínio, enquanto os donos da casa ganharam mais confiança.

Mourinho lançou várias de suas cartas ofensivas, com destaque para Bernardo Silva, Yan Diomandé e Trent Alexander-Arnold, em busca de quebrar o empate, mas as mudanças não deram ao time o resultado que procurava.

E enquanto o Real Madrid se punia pelo desperdício de oportunidades, veio o golpe fatal do Betis aos 81 minutos, quando Barrot aproveitou o rebote da bola após uma defesa de Courtois em uma cobrança de escanteio, colocando os donos da casa na frente e incendiando as arquibancadas do estádio "La Cartuja".

O Real Madrid tentou salvar a partida nos minutos finais, e Asencio pensou ter conseguido o empate, mas o árbitro anulou o gol por impedimento, antes de Mbappé desperdiçar um pênalti aos 90+5, completando a noite de azar do time merengue.

Assim, o Real Madrid pagou caro pelo desperdício de oportunidades, e Mourinho e seus jogadores sofreram a primeira derrota da temporada, em um golpe que chega antes do início da caminhada do time na Liga dos Campeões da Europa.

Em contrapartida, o Betis conseguiu uma das maiores surpresas da rodada, ao conquistar uma vitória preciosa em cima do time merengue.