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Muhammad Sharaf Eldeen

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A presidente do México revela a posição definitiva da FIFA sobre a transmissão dos jogos do Irã

Irã x Nigéria
Irã
Nigéria
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Costa Rica x Irã
Costa Rica
México x Portugal
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Arábia Saudita x Egito
Arábia Saudita
Egito
Espanha x Egito
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A Copa do Mundo será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá

Claudia Sheinbaum, presidente do México, revelou nesta sexta-feira a decisão final da Federação Internacional de Futebol (FIFA) sobre os jogos da Irã na Copa do Mundo de 2026.

O Irã havia solicitado a transferência de seus jogos dos Estados Unidos para o México, recusando-se a disputar a Copa do Mundo em solo americano, devido às atuais tensões militares na região do Oriente Médio.

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Nesse sentido, Sheinbaum afirmou durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira: “A Fifa decidiu, no fim das contas, que não é possível transferir os jogos de seus estádios originais”,

e a presidente do México afirmou que isso “exigiria um esforço logístico enorme, na visão da Fifa”.

Está previsto que o Irã enfrente a Bélgica, a Nova Zelândia e o Egito, no âmbito do Grupo G da Copa do Mundo.

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