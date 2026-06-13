A presidente do México causa surpresa após não comparecer à cerimônia de abertura da Copa do Mundo

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, explicou o motivo de sua ausência na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, que contou com a partida da seleção de seu país contra a África do Sul, na última quinta-feira.

A seleção mexicana estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul.

O jornal The Guardian publicou as declarações de Sheinbaum durante uma coletiva de imprensa, na qual ela afirmou que os preços dos ingressos são inacessíveis para a maioria dos mexicanos e que ela cedeu seu ingresso a uma jovem torcedora de futebol.

Ela acrescentou: “Os preços dos ingressos são exorbitantes e, como presidente, é melhor eu ceder meu lugar a alguém que não teve condições de comparecer e que ama futebol, especialmente uma jovem, e eu posso comemorar com o povo de graça”.

Ela destacou que o grande aumento nos preços dos ingressos se tornou um ponto de controvérsia principal no campeonato, especialmente no México, onde preços que chegam a uma média de cerca de 3.000 dólares são considerados exorbitantes para a maioria dos cidadãos, que talvez não consigam ganhar essa quantia em um mês inteiro.

A presidente do México explicou: “Muito poucas pessoas podem pagar por um ingresso a esse preço”.

Ela destacou que a jovem que conseguiu seu ingresso é Yuliet Cervantes Cuauhtémoc, que venceu um concurso nacional organizado pelo governo mexicano, o que lhe deu a oportunidade de assistir ao jogo na área reservada para VIPs.

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